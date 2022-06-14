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Опубликована транспортная логистика для участников ПМЭФ-2022

Опубликована транспортная логистика для участников ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022

Опубликована транспортная логистика для участников ПМЭФ-2022

В дни проведения ПМЭФ-2022 для участников Форума традиционно будут организованы логистические маршруты, которые помогут участникам быстро добраться до КВЦ... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:32

2022-06-14T10:32

2022-06-14T10:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 июн – Фонд Росконгресс. В дни проведения ПМЭФ-2022 для участников Форума традиционно будут организованы логистические маршруты, которые помогут участникам быстро добраться до КВЦ "Экспофорум". Перед посадкой на шаттл убедитесь, что ваш бедж активен в Личном кабинете.Один из способов – на бесплатных шаттлах: с 15 по 18 июня бесплатные регулярные шаттлы для участников Форума и представителей СМИ будут курсировать по следующим маршрутам: от аэропорта Пулково до КВЦ "Экспофорум" и обратно; от Московского вокзала до КВЦ "Экспофорум" и обратно; от предлагаемых гостиниц до КВЦ "Экспофорум" и обратно; от Центра аккредитации № 1 до КВЦ "Экспофорум" и обратно; от удаленных парковок А2, А3, А4, А5 и В до КВЦ "Экспофорум" и обратно.С актуальным графиком движения шаттлов можно будет ознакомиться на сайте Форума в разделе "Шаттлы"."Мы сталкиваемся с рядом трудностей, в том числе с сокращением или прекращением поставок товаров на территорию Российской Федерации: в частности, наш постоянный партнер компания Mercedes-Benz, который обеспечивал нас официальным автомобилем Форума, приостановил экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию. Однако, несмотря на этот вызов, нам удалось в кратчайшие сроки разработать антикризисный план и компенсировать издержки", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.Также у каждого участника будет возможность арендовать аккредитованный автомобиль с водителем или аккредитовать личный автомобиль и водителей для проезда и парковки на территории КВЦ "Экспофорум" или на одной из удаленных парковок.Неаккредитованный транспорт и такси делают остановку только для посадки и высадки пассажиров у КПП 2, рядом со входом на площадку Форума, без въезда на территорию КВЦ "Экспофорум".Форум проходит при поддержке титульных партнеров ПМЭФ-2022: ПАО Сбербанк, Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Стратегического партнера - ПАО "Россети". Официального авиаперевозчика Форума - ПАО "Аэрофлот", Генерального спонсора Форума - Банк ВТБ (ПАО). Генеральных партнеров Форума: ИТ-компания VK, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", ПАО Газпром, "Газпромбанк" (Акционерное общество), ПАО "Газпром нефть", АО "НСПК" - Оператор платёжной системы "Мир", ПАО "НОВАТЭК, Государственная корпорация "Ростех".Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума. Telegram, ВК.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы