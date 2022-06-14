Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/pitomtsy-1795141757.html
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев - РИА Новости, 14.06.2022
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев
В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:11
2022-06-14T14:17
общество
госдума рф
россия
животные
владимир бурматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. &lt;…&gt; Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных &lt;…&gt; будут установлены в размере до 30 тысяч рублей. &lt;...&gt; Штрафы за покусы &lt;...&gt; составят до 200 тысяч рублей, это в случае, если нет уголовного состава", — сказал он во время заседания рабочей группыПо его словам, эти поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.Помимо этого, Бурматов добавил, что гуляющие без присмотра владельцев домашние животные могут создавать множество проблем."Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", — уточнил он.По его словам, региональные власти получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул и сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.
https://ria.ru/20220610/brattsevo-1794549616.html
https://ria.ru/20220612/mariupol-1794937311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, животные, владимир бурматов
11:11 14.06.2022 (обновлено: 14:17 14.06.2022)
 
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев

Депутат Бурматов предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <…> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных <…> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей. <...> Штрафы за покусы <...> составят до 200 тысяч рублей, это в случае, если нет уголовного состава", — сказал он во время заседания рабочей группы
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:03
Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных
По его словам, эти поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.
Помимо этого, Бурматов добавил, что гуляющие без присмотра владельцев домашние животные могут создавать множество проблем.
"Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", — уточнил он.

По его словам, региональные власти получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул и сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 19:05
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцевСотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
 
ОбществоГосдума РФРоссияЖивотныеВладимир Бурматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала