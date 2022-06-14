11:11 14.06.2022 (обновлено: 14:17 14.06.2022)
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев
Депутат Бурматов предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <…> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных <…> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей. <...> Штрафы за покусы <...> составят до 200 тысяч рублей, это в случае, если нет уголовного состава", — сказал он во время заседания рабочей группы
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По его словам, эти поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.
Помимо этого, Бурматов добавил, что гуляющие без присмотра владельцев домашние животные могут создавать множество проблем.
"Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", — уточнил он.
По его словам, региональные власти получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул и сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.
По его словам, региональные власти получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул и сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.
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