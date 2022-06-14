https://ria.ru/20220614/pitomtsy-1795141757.html

В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев

В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев - РИА Новости, 14.06.2022

В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев

В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:11

2022-06-14T11:11

2022-06-14T14:17

общество

госдума рф

россия

животные

владимир бурматов

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <…> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных <…> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей. <...> Штрафы за покусы <...> составят до 200 тысяч рублей, это в случае, если нет уголовного состава", — сказал он во время заседания рабочей группыПо его словам, эти поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.Помимо этого, Бурматов добавил, что гуляющие без присмотра владельцев домашние животные могут создавать множество проблем."Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", — уточнил он.По его словам, региональные власти получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул и сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.

https://ria.ru/20220610/brattsevo-1794549616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия, животные, владимир бурматов