https://ria.ru/20220614/peskov-1795189966.html
Песков прокомментировал новое назначение Поклонской
Песков прокомментировал новое назначение Поклонской - РИА Новости, 14.06.2022
Песков прокомментировал новое назначение Поклонской
Назначение Натальи Поклонской на должность советника генерального прокурора РФ, видимо, было предложением, которое соответствовало пожеланиям самой Поклонской,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:35
2022-06-14T13:35
2022-06-14T13:35
политика
россия
дмитрий песков
наталья поклонская
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Назначение Натальи Поклонской на должность советника генерального прокурора РФ, видимо, было предложением, которое соответствовало пожеланиям самой Поклонской, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь это, по всей видимости, это было предложение, и это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской", - сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах назначения Поклонской именно на эту должность.Во вторник Наталья Поклонская была назначена на должность советника генерального прокурора РФ.Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества.Поклонская была назначена на должность заместителя главы Россотрудничества в начале февраля. На том посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795168352.html
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политика, россия, дмитрий песков, наталья поклонская, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Песков прокомментировал новое назначение Поклонской
Песков: назначение Поклонской было предложением, которое соответствовало ее пожеланиям