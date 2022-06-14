https://ria.ru/20220614/peskov-1795189966.html

Песков прокомментировал новое назначение Поклонской

Песков прокомментировал новое назначение Поклонской - РИА Новости, 14.06.2022

Песков прокомментировал новое назначение Поклонской

Назначение Натальи Поклонской на должность советника генерального прокурора РФ, видимо, было предложением, которое соответствовало пожеланиям самой Поклонской,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:35

2022-06-14T13:35

2022-06-14T13:35

политика

россия

дмитрий песков

наталья поклонская

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Назначение Натальи Поклонской на должность советника генерального прокурора РФ, видимо, было предложением, которое соответствовало пожеланиям самой Поклонской, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь это, по всей видимости, это было предложение, и это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской", - сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах назначения Поклонской именно на эту должность.Во вторник Наталья Поклонская была назначена на должность советника генерального прокурора РФ.Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества.Поклонская была назначена на должность заместителя главы Россотрудничества в начале февраля. На том посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.

https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795168352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, наталья поклонская, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)