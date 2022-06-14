https://ria.ru/20220614/peskov-1795182100.html

В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР

В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР

Представители Британии не обращались к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР, в случае обращения Москва готова выслушать их позицию, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:12

2022-06-14T13:12

2022-06-14T13:13

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представители Британии не обращались к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР, в случае обращения Москва готова выслушать их позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не обращались. Это первое. Второе - обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация. Но, конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать", - сказал он журналистам.Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также одного гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. По законам ДНР стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке.

https://ria.ru/20220614/rynok-1795181728.html

россия

донецкая народная республика

лондон

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в мире, россия, донецкая народная республика, лондон, великобритания