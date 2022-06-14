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В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР
В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР
Представители Британии не обращались к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР, в случае обращения Москва готова выслушать их позицию, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:12
2022-06-14T13:12
2022-06-14T13:13
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представители Британии не обращались к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР, в случае обращения Москва готова выслушать их позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не обращались. Это первое. Второе - обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация. Но, конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать", - сказал он журналистам.Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также одного гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. По законам ДНР стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке.
https://ria.ru/20220614/rynok-1795181728.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, лондон, великобритания
13:12 14.06.2022 (обновлено: 13:13 14.06.2022)
В Кремле заявили, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР
Песков: Лондон не обращался по поводу приговоренных в ДНР, Москва готова выслушать