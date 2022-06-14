https://ria.ru/20220614/peregovory-1795181469.html
Песков сообщил, что у Путина нет планов по переговорам с Эрдоганом
Песков сообщил, что у Путина нет планов по переговорам с Эрдоганом - РИА Новости, 14.06.2022
Песков сообщил, что у Путина нет планов по переговорам с Эрдоганом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, но... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:11
2022-06-14T13:11
2022-06-14T13:12
политика
владимир путин
цены на нефть
турция
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, но при необходимости он может быть быстро согласован."Пока в графике у президента (Владимира Путина - ред.) нет, но разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно. В настоящий момент такой договоренности нет", - ответил Песков на вопрос, состоится ли телефонный разговор между президентами России и Турции, в ходе которого будет поднят зерновой вопрос.
https://ria.ru/20220612/erdogan-1794945528.html
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политика, владимир путин, цены на нефть, турция, россия, дмитрий песков
13:11 14.06.2022 (обновлено: 13:12 14.06.2022)
Песков сообщил, что у Путина нет планов по переговорам с Эрдоганом
Песков: у Путина нет планов по телефонным переговорам с президентом Эрдоганом