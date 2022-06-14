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Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО - РИА Новости, 14.06.2022
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Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО - РИА Новости, 14.06.2022
Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
США намерены поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил заместитель министра РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:53
2022-06-14T21:26
в мире
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США намерены поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол."Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали", — сообщил он во время сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.Кол объяснил, что речь идет о высокоточных снарядах большой мощности, поэтому нет необходимости массово расходовать боекомплект.По его словам, украинские военные уже проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. При этом замглавы Пентагона признал, что, несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, сейчас артиллерийские возможности России значительно шире украинских.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220614/ssha-1795298066.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров
20:53 14.06.2022 (обновлено: 21:26 14.06.2022)
 
Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

Представитель Пентагона Кол заявил о планах передать Киеву разведданные для ударов РСЗО

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США намерены поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол.
"Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали", — сообщил он во время сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.
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Кол объяснил, что речь идет о высокоточных снарядах большой мощности, поэтому нет необходимости массово расходовать боекомплект.
По его словам, украинские военные уже проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. При этом замглавы Пентагона признал, что, несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, сейчас артиллерийские возможности России значительно шире украинских.
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Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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