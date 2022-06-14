https://ria.ru/20220614/pentagon-1795316924.html

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО - РИА Новости, 14.06.2022

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

США намерены поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил заместитель министра РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:53

2022-06-14T20:53

2022-06-14T21:26

в мире

украина

россия

сша

нато

министерство обороны сша

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США намерены поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол."Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали", — сообщил он во время сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.Кол объяснил, что речь идет о высокоточных снарядах большой мощности, поэтому нет необходимости массово расходовать боекомплект.По его словам, украинские военные уже проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. При этом замглавы Пентагона признал, что, несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, сейчас артиллерийские возможности России значительно шире украинских.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220614/ssha-1795298066.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

украина

россия

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров