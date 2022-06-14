https://ria.ru/20220614/pasport-1795173218.html

Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами

Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами - РИА Новости, 14.06.2022

Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами

Очередь на оформление паспортов РФ в Запорожской области более месяца, в планах открыть порядка 20 новых пунктов приема документов, сообщил член главного совета РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:50

2022-06-14T12:50

2022-06-14T13:09

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Очередь на оформление паспортов РФ в Запорожской области более месяца, в планах открыть порядка 20 новых пунктов приема документов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Очередь на паспорта уже больше месяца сейчас, поэтому планируется открытие еще порядка двух десятков новых точек приема документов. С людей не берутся никакие сборы за обслуживание. Все делается абсолютно бесплатно. Все хотят быстрее друг другу помочь и зажить нормально, восстановить наш цветущий благодатный край, который, поверьте, станет как минимум вторым Краснодарским краем, а точнее первой Запорожской областью в России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после указа президента РФ об упрощении получения российского гражданства, люди поняли, что "Россия пришла навсегда, без вариантов".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр