12:50 14.06.2022 (обновлено: 13:09 14.06.2022)
Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами
Запорожские власти планируют открыть 20 новых пунктов приема документов на паспорта
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Очередь на оформление паспортов РФ в Запорожской области более месяца, в планах открыть порядка 20 новых пунктов приема документов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Очередь на паспорта уже больше месяца сейчас, поэтому планируется открытие еще порядка двух десятков новых точек приема документов. С людей не берутся никакие сборы за обслуживание. Все делается абсолютно бесплатно. Все хотят быстрее друг другу помочь и зажить нормально, восстановить наш цветущий благодатный край, который, поверьте, станет как минимум вторым Краснодарским краем, а точнее первой Запорожской областью в России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после указа президента РФ об упрощении получения российского гражданства, люди поняли, что "Россия пришла навсегда, без вариантов".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.