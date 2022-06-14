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Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/pasport-1795173218.html
Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами
Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами - РИА Новости, 14.06.2022
Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами
Очередь на оформление паспортов РФ в Запорожской области более месяца, в планах открыть порядка 20 новых пунктов приема документов, сообщил член главного совета РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:50
2022-06-14T13:09
специальная военная операция на украине
украина
в мире
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Очередь на оформление паспортов РФ в Запорожской области более месяца, в планах открыть порядка 20 новых пунктов приема документов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Очередь на паспорта уже больше месяца сейчас, поэтому планируется открытие еще порядка двух десятков новых точек приема документов. С людей не берутся никакие сборы за обслуживание. Все делается абсолютно бесплатно. Все хотят быстрее друг другу помочь и зажить нормально, восстановить наш цветущий благодатный край, который, поверьте, станет как минимум вторым Краснодарским краем, а точнее первой Запорожской областью в России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после указа президента РФ об упрощении получения российского гражданства, люди поняли, что "Россия пришла навсегда, без вариантов".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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украина, в мире, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
12:50 14.06.2022 (обновлено: 13:09 14.06.2022)
 
Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами

Запорожские власти планируют открыть 20 новых пунктов приема документов на паспорта

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Очередь на оформление паспортов РФ в Запорожской области более месяца, в планах открыть порядка 20 новых пунктов приема документов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Очередь на паспорта уже больше месяца сейчас, поэтому планируется открытие еще порядка двух десятков новых точек приема документов. С людей не берутся никакие сборы за обслуживание. Все делается абсолютно бесплатно. Все хотят быстрее друг другу помочь и зажить нормально, восстановить наш цветущий благодатный край, который, поверьте, станет как минимум вторым Краснодарским краем, а точнее первой Запорожской областью в России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после указа президента РФ об упрощении получения российского гражданства, люди поняли, что "Россия пришла навсегда, без вариантов".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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