На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году
На Ставрополье почтили память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году
Гвоздики. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону.
"Сегодня у здания отдела полиции Буденновска собрались сотрудники органов внутренних дел, администрации города, ветераны и семьи сотрудников, а также местные жители. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу у отдела внутренних дел, где высечены имена погибших сотрудников. По окончании жители округа выпустили в небо белые шары и почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении.
14 июня 2020, 10:35"Так мы попались": жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году
В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.