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На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году - РИА Новости, 14.06.2022

На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:31

2022-06-14T15:31

2022-06-14T15:31

россия

ставропольский край

буденновск

шамиль басаев

теракт в буденновске (1995)

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ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону."Сегодня у здания отдела полиции Буденновска собрались сотрудники органов внутренних дел, администрации города, ветераны и семьи сотрудников, а также местные жители. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу у отдела внутренних дел, где высечены имена погибших сотрудников. По окончании жители округа выпустили в небо белые шары и почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении.В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.

https://ria.ru/20200614/1572903392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ставропольский край, буденновск, шамиль басаев, теракт в буденновске (1995)