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На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году - РИА Новости, 14.06.2022
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На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году - РИА Новости, 14.06.2022
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году
Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:31
2022-06-14T15:31
россия
ставропольский край
буденновск
шамиль басаев
теракт в буденновске (1995)
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ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону."Сегодня у здания отдела полиции Буденновска собрались сотрудники органов внутренних дел, администрации города, ветераны и семьи сотрудников, а также местные жители. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу у отдела внутренних дел, где высечены имена погибших сотрудников. По окончании жители округа выпустили в небо белые шары и почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении.В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
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ставропольский край
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россия, ставропольский край, буденновск, шамиль басаев, теракт в буденновске (1995)
15:31 14.06.2022
 
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

На Ставрополье почтили память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году

© РИА НовостиГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости
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ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону.
"Сегодня у здания отдела полиции Буденновска собрались сотрудники органов внутренних дел, администрации города, ветераны и семьи сотрудников, а также местные жители. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу у отдела внутренних дел, где высечены имена погибших сотрудников. По окончании жители округа выпустили в небо белые шары и почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении.
Врач больницы в Буденновске, захваченной террористами, несет белый флаг во время освобождения детей-заложников - РИА Новости, 1920, 14.06.2020
14 июня 2020, 10:35
"Так мы попались": жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году
В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
 
РоссияСтавропольский крайБуденновскШамиль БасаевТеракт в Буденновске (1995)
 
 
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