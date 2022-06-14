https://ria.ru/20220614/otvetstvennost-1795317090.html

Посольство России призвало Лондон к ответу за поставки оружия Киеву

Посольство России призвало Лондон к ответу за поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.06.2022

Посольство России призвало Лондон к ответу за поставки оружия Киеву

Посольство России в Лондоне заявило после обстрелов ДНР украинскими войсками, что пришло время для Британии нести полную ответственность за поставки Киеву... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:54

2022-06-14T20:54

2022-06-14T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

киев

донецкая народная республика

сцкк

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило после обстрелов ДНР украинскими войсками, что пришло время для Британии нести полную ответственность за поставки Киеву вооружения, которое используется для атак на мирных граждан.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки погибли пять человек, еще 39 получили ранения."Такие атаки на мирных граждан возможны только из-за поощрения со стороны Запада и военных поставок Киеву, в которых Великобритания занимает ведущую роль. Мы неоднократно призывали британское правительство быть осторожными и уважать свои собственные стандарты экспортного контроля, поставляя Украине оружие. Эти призывы не были услышаны. Последние события показывают, что пришло время для Великобритании нести полную ответственность за свою недальновидную политику", - говорится в сообщении на сайте посольства

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

киев

донецкая народная республика

россия

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в мире, денис пушилин, киев, донецкая народная республика, сцкк, россия, ситуация в днр и лнр