16:12 14.06.2022 (обновлено: 16:25 14.06.2022)
В ЕК заключили контракт на покупку 110 тысяч вакцин от оспы обезьян
Подразделение Еврокомиссии закупит 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы
© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Подразделение Еврокомиссии (ЕК) заключило контракт на покупку порядка 110 тысяч прививок от обезьяньей оспы, которые предназначены для стран Евросоюза, а также Норвегии и Исландии, говорится в пресс-релизе ЕК.
"Сегодня HERA (управление ЕК по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения - ред.) заключило контракт с компанией Bavarian Nordic на закупку 109 090 доз ее вакцин третьего поколения в ответ на нынешние вспышки обезьяньей оспы. Поскольку число случаев (заражения - ред.) продолжает расти, это соглашение сделает вакцины быстро доступными для всех государств-членов ЕС, Норвегии и Исландии", - сообщается в нем.
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сказала ранее во вторник, что первые поставки этих препаратов ожидаются в конце июня. В ЕК также отметили, что впервые для оплаты прививок, которые затем могут быть распределены по странам Евросоюза, будут использованы средства общего бюджета ЕС.
По информации Еврокомиссии, с 18 мая было зарегистрировано около 900 случаев обезьяньей оспы в Норвегии, Исландии и 19 государствах ЕС (Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Испании, Швеции и на Мальте).