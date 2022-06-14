https://ria.ru/20220614/ospa-1795237250.html

В ЕК заключили контракт на покупку 110 тысяч вакцин от оспы обезьян

В ЕК заключили контракт на покупку 110 тысяч вакцин от оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022

В ЕК заключили контракт на покупку 110 тысяч вакцин от оспы обезьян

Подразделение Еврокомиссии (ЕК) заключило контракт на покупку порядка 110 тысяч прививок от обезьяньей оспы, которые предназначены для стран Евросоюза, а также... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:12

2022-06-14T16:12

2022-06-14T16:25

в мире

здоровье - общество

стелла кириакидес

норвегия

исландия

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Подразделение Еврокомиссии (ЕК) заключило контракт на покупку порядка 110 тысяч прививок от обезьяньей оспы, которые предназначены для стран Евросоюза, а также Норвегии и Исландии, говорится в пресс-релизе ЕК.Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сказала ранее во вторник, что первые поставки этих препаратов ожидаются в конце июня. В ЕК также отметили, что впервые для оплаты прививок, которые затем могут быть распределены по странам Евросоюза, будут использованы средства общего бюджета ЕС.По информации Еврокомиссии, с 18 мая было зарегистрировано около 900 случаев обезьяньей оспы в Норвегии, Исландии и 19 государствах ЕС (Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Испании, Швеции и на Мальте).

норвегия

исландия

австрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, стелла кириакидес, норвегия, исландия, австрия, еврокомиссия, евросоюз