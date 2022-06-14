https://ria.ru/20220614/oppozitsiya-1795320819.html

Оппозиция внесет в парламент вотум недоверия правительству Болгарии

Оппозиция внесет в парламент вотум недоверия правительству Болгарии - РИА Новости, 14.06.2022

Оппозиция внесет в парламент вотум недоверия правительству Болгарии

Оппозиционная партия ГЕРБ внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T21:34

2022-06-14T21:34

2022-06-14T21:34

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болгария

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия ГЕРБ внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).На брифинге в штаб-квартире партии представители ГЕРБ выступили с резкой критикой политики правительства в финансовой области. Депутат Делян Добрев заявил о галопирующей инфляции, которую не в состоянии удержать действующий совет министров. Бывший министр труда и социальной политики Деница Сачева оценила в 15 миллиардов левов (около 8 миллиардов долларов) сумму, которую инфляция уже "отъела" из сбережений граждан.Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова сообщила, что мотивировочная часть документа и необходимые подписи уже собраны, вотум будет внесен в аппарат Народного собрания в среду утром.Болгария переживает острый правительственный кризис. Лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов ранее объявил о выходе из партийной коалиции, после чего правительство покинули глава МИД Теодора Генчовски министр энергетики Александр Николов и вице-премьер Гроздан Караджов.Премьер-министр Кирил Петков ранее заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, болгария