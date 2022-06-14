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СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России - РИА Новости, 14.06.2022
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СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России
СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России - РИА Новости, 14.06.2022
СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России
Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T02:13
2022-06-14T08:17
экономика
россия
сша
министерство финансов сша
goldman sachs
в мире
jpmorgan chase & co.
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает Блумберг со ссылкой на источники.По информации агентства, к такому решению привели указания со стороны американского минфина. При этом, как отмечают источники, в июне эти организации все еще проводили операции по российским займам.Министерство финансов США ранее отказалось продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В российском ведомстве, в свою очередь, сообщили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада, а Москва продолжит исполнять свои обязательства. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у страны достаточно ресурсов, чтобы платить по долгам.
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экономика, россия, сша, министерство финансов сша, goldman sachs, в мире, jpmorgan chase & co., вашингтон
02:13 14.06.2022 (обновлено: 08:17 14.06.2022)
 
СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Bloomberg: банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает Блумберг со ссылкой на источники.
"В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", — говорится в заявлении одного из двух банков.
По информации агентства, к такому решению привели указания со стороны американского минфина. При этом, как отмечают источники, в июне эти организации все еще проводили операции по российским займам.
Министерство финансов США ранее отказалось продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В российском ведомстве, в свою очередь, сообщили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада, а Москва продолжит исполнять свои обязательства. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у страны достаточно ресурсов, чтобы платить по долгам.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:00
Пошли до конца: США снова взялись за российский госдолг
 
ЭкономикаРоссияСШАМинистерство финансов СШАGoldman SachsВ миреJPMorgan Chase & Co.Вашингтон
 
 
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