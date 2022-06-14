https://ria.ru/20220614/operatsii-1795103005.html

СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России

СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России - РИА Новости, 14.06.2022

СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T02:13

2022-06-14T02:13

2022-06-14T08:17

экономика

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сша

министерство финансов сша

goldman sachs

в мире

jpmorgan chase & co.

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает Блумберг со ссылкой на источники.По информации агентства, к такому решению привели указания со стороны американского минфина. При этом, как отмечают источники, в июне эти организации все еще проводили операции по российским займам.Министерство финансов США ранее отказалось продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В российском ведомстве, в свою очередь, сообщили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада, а Москва продолжит исполнять свои обязательства. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у страны достаточно ресурсов, чтобы платить по долгам.

https://ria.ru/20220612/gosdolg-1794648124.html

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экономика, россия, сша, министерство финансов сша, goldman sachs, в мире, jpmorgan chase & co., вашингтон