07:42 14.06.2022 (обновлено: 07:45 14.06.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли три населенных пункта
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска в 7.00 мск обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, выпустив по ним 10 ракет из "Града" и 13 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". 07:00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. 07:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.