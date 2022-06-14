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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска в 7.00 мск обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, выпустив по ним 10 ракет из "Града" и 13 снарядов калибра 152 и 122... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:42

2022-06-14T07:42

2022-06-14T07:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска в 7.00 мск обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, выпустив по ним 10 ракет из "Града" и 13 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". 07:00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. 07:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/dnr-1795083222.html

украина

авдеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, украина, авдеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины