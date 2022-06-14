Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/obstrely-1795113117.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска в 7.00 мск обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, выпустив по ним 10 ракет из "Града" и 13 снарядов калибра 152 и 122... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:42
2022-06-14T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска в 7.00 мск обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, выпустив по ним 10 ракет из "Града" и 13 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". 07:00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. 07:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/dnr-1795083222.html
украина
авдеевка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, авдеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:42 14.06.2022 (обновлено: 07:45 14.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли три населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска в 7.00 мск обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, выпустив по ним 10 ракет из "Града" и 13 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". 07:00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. 07:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 21:05Специальная военная операция на Украине
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала