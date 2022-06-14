07:04 14.06.2022 (обновлено: 07:15 14.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, а также гранаты и мины по населенному пункту Широкая Балка, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:09 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено десять гранат из АГС, десять мин калибром 82 миллиметра; 06:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.