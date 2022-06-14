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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку
Украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, а также гранаты и мины по населенному пункту Широкая Балка, сообщается в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:04
2022-06-14T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, а также гранаты и мины по населенному пункту Широкая Балка, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:04 14.06.2022 (обновлено: 07:15 14.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, а также гранаты и мины по населенному пункту Широкая Балка, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:09 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено десять гранат из АГС, десять мин калибром 82 миллиметра; 06:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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