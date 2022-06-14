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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Широкую Балку

Украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, а также гранаты и мины по населенному пункту Широкая Балка, сообщается в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:04

2022-06-14T07:04

2022-06-14T07:15

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, а также гранаты и мины по населенному пункту Широкая Балка, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины