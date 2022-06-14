https://ria.ru/20220614/obstrel-1795309272.html

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории в Брянской области

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории в Брянской области - РИА Новости, 14.06.2022

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту обстрела украинскими силовиками территории города Клинцы в Брянской... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:03

2022-06-14T20:03

2022-06-14T20:17

происшествия

александр богомаз

россия

клинцы

брянская область

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту обстрела украинскими силовиками территории города Клинцы в Брянской области, сообщает ведомство.Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, предварительно были ранены четыре человека, позднее число пострадавших выросло до шести. Глава региона заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Брянской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 14 июня украинские военные с применением системы залпового огня совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Клинцы Брянской области. В результате атаки шесть мирных жителей получили осколочные ранения, повреждены четыре частных домовладения.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

россия

клинцы

брянская область

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происшествия, александр богомаз, россия, клинцы, брянская область