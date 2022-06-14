https://ria.ru/20220614/obstrel-1795227362.html

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести - РИА Новости, 14.06.2022

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Выросло число пострадавших при обстреле села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:40

2022-06-14T15:40

2022-06-14T17:14

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

клинцы

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Выросло число пострадавших при обстреле села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Глава области уточнил, что он и другие представители властей выехали на место ЧП.В результате обстрела повреждения получили около 50 домов. На месте находятся оперативные службы. Вскоре к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Жителям села окажут всю необходимую помощь, заверил губернатор.Об обстреле села Займище стало известно во вторник утром. Как первоначально сообщал директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов, пострадали три женщины 1947, 1951 и 1973 годов рождения и мужчина 1947 года рождения. Они получили осколочные ранения мягких тканей и находятся в стабильном состоянии.Займище находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной.Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/obstrel-1793136101.html

брянская область

клинцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, происшествия, клинцы, ситуация в днр и лнр