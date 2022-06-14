15:40 14.06.2022 (обновлено: 17:14 14.06.2022)
Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести
Губернатор Брянской области Богомаз: число раненых при обстреле Займища достигло шести
© фото очевидцаДым от взрыва в городе Клинцы Брянской области
© фото очевидца
Дым от взрыва в городе Клинцы Брянской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Выросло число пострадавших при обстреле села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Глава области уточнил, что он и другие представители властей выехали на место ЧП.
В результате обстрела повреждения получили около 50 домов. На месте находятся оперативные службы. Вскоре к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Жителям села окажут всю необходимую помощь, заверил губернатор.
Об обстреле села Займище стало известно во вторник утром. Как первоначально сообщал директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов, пострадали три женщины 1947, 1951 и 1973 годов рождения и мужчина 1947 года рождения. Они получили осколочные ранения мягких тканей и находятся в стабильном состоянии.
Займище находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.