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ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 13.00 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:31
2022-06-14T13:31
2022-06-14T13:31
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июня - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Минерального со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, авдеевка, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Минеральному