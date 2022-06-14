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ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска в 13.00 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:31

2022-06-14T13:31

2022-06-14T13:31

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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украина

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июня - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Минерального со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, авдеевка, ситуация в днр и лнр