https://ria.ru/20220614/obstrel-1795162168.html
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:13
2022-06-14T12:13
2022-06-14T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613888_0:187:2899:1818_1920x0_80_0_0_441c0e8060d1aad1168c5be79d6f3402.jpg
ДОНЕЦК, 14 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадет с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613888_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_681dff8d0b4f9fe175e8ae3365d79a5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибра 122 миллиметра