https://ria.ru/20220614/obstrel-1795162168.html

ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР

ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:13

2022-06-14T12:13

2022-06-14T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадет с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр