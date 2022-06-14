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ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/obstrel-1795162168.html
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:13
2022-06-14T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадет с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:13 14.06.2022
 
ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадет с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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