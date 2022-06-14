https://ria.ru/20220614/obstrel-1795160127.html
В результате обстрела брянского села пострадали четыре человека
В результате обстрела брянского села пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.06.2022
В результате обстрела брянского села пострадали четыре человека
Три женщины и мужчина пострадали после обстрела села Займище в Брянской области, они получили осколочные ранения, состояние стабильное, заявил директор... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:07
2022-06-14T12:07
2022-06-14T15:48
россия
происшествия
брянская область
клинцы
александр богомаз
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Три женщины и мужчина пострадали после обстрела села Займище в Брянской области, они получили осколочные ранения, состояние стабильное, заявил директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, предварительно ранены четыре человека, повреждено несколько жилых домов.Галаганов уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавшие – три женщины 1947, 1951 и 1973 года рождения и мужчина 1947 года рождения."Пострадавшие имеют осколочные ранения мягких тканей различных частей тела. Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное", - подчеркнул он.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, брянская область, клинцы, александр богомаз
12:07 14.06.2022 (обновлено: 15:48 14.06.2022)
В результате обстрела брянского села пострадали четыре человека
В результате обстрела брянского села Займище четыре человека получили осколочные ранения
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Три женщины и мужчина пострадали после обстрела села Займище в Брянской области, они получили осколочные ранения, состояние стабильное, заявил директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз
сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы
, предварительно ранены четыре человека, повреждено несколько жилых домов.
Галаганов уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавшие – три женщины 1947, 1951 и 1973 года рождения и мужчина 1947 года рождения.
"Пострадавшие имеют осколочные ранения мягких тканей различных частей тела. Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное", - подчеркнул он.