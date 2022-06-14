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В Брянской области обстреляли село Займище

В Брянской области обстреляли село Займище - РИА Новости, 14.06.2022

В Брянской области обстреляли село Займище

Не менее четырех человек получили ранения в результате обстрела села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:50

2022-06-14T09:50

2022-06-14T10:58

происшествия

брянская область

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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Не менее четырех человек получили ранения в результате обстрела села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Займище находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной. Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

брянская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область