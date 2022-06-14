09:50 14.06.2022 (обновлено: 10:58 14.06.2022)
В Брянской области обстреляли село Займище
Брянский губернатор Богомаз сообщил о четырех пострадавших при обстреле села Займище
© фото очевидцаДым от взрыва в Брянской области
© фото очевидца
Дым от взрыва в Брянской области
РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Не менее четырех человек получили ранения в результате обстрела села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.
Займище находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.