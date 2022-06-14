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В Брянской области обстреляли село Займище - РИА Новости, 14.06.2022
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В Брянской области обстреляли село Займище
В Брянской области обстреляли село Займище - РИА Новости, 14.06.2022
В Брянской области обстреляли село Займище
Не менее четырех человек получили ранения в результате обстрела села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:50
2022-06-14T10:58
происшествия
брянская область
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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Не менее четырех человек получили ранения в результате обстрела села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Займище находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной. Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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происшествия, брянская область
09:50 14.06.2022 (обновлено: 10:58 14.06.2022)
 
В Брянской области обстреляли село Займище

Брянский губернатор Богомаз сообщил о четырех пострадавших при обстреле села Займище

© фото очевидцаДым от взрыва в Брянской области
Дым от взрыва в Брянской области
© фото очевидца
Дым от взрыва в Брянской области
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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Не менее четырех человек получили ранения в результате обстрела села Займище Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.
Займище находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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