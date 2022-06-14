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Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке
Украинские войска в 5.00 обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Град", говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T05:40
2022-06-14T05:40
2022-06-14T05:49
в мире
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.00 обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Град", говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Помимо этого, ведомство добавило, что в 4.20 украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, применив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), донецкая народная республика, украина
05:40 14.06.2022 (обновлено: 05:49 14.06.2022)
Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке