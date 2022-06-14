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Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска выпустили десять ракет по Пантелеймоновке

Украинские войска в 5.00 обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Град", говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T05:40

2022-06-14T05:40

2022-06-14T05:49

в мире

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

донецк (днр)

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

украина

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.00 обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Град", говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Помимо этого, ведомство добавило, что в 4.20 украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, применив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

пантелеймоновка (горловский район)

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), донецкая народная республика, украина