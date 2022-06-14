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Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/obstrel-1795100316.html
Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек
Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек - РИА Новости, 14.06.2022
Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек
Еще один мирный житель Донецка погиб из-за обстрела украинскими войсками, общее число жертв за сутки составило пять человек, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T00:50
2022-06-14T01:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка погиб из-за обстрела украинскими войсками, общее число жертв за сутки составило пять человек, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее ведомство сообщало, что за сутки из-за обстрелов погибли четыре жителя города, пострадали еще 37.По данным представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва произошел пожар.Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. По словам корреспондента РИА Новости, эти обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время.Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, сцкк
00:50 14.06.2022 (обновлено: 01:01 14.06.2022)
 
Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек

ДНР в СЦКК: число погибших мирных жителей при обстреле ВСУ Донецка выросло до пяти человек

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка погиб из-за обстрела украинскими войсками, общее число жертв за сутки составило пять человек, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о еще одном погибшем гражданском лице — мужчине 1990 года рождения в Киевском районе Донецка по улице Экономической, 8/2", — отмечается в публикации.
Ранее ведомство сообщало, что за сутки из-за обстрелов погибли четыре жителя города, пострадали еще 37.
По данным представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва произошел пожар.
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву
Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. По словам корреспондента РИА Новости, эти обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время.
Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаСЦКК
 
 
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