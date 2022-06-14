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Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек

Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек - РИА Новости, 14.06.2022

Число погибших мирных жителей при обстреле Донецка выросло до пяти человек

Еще один мирный житель Донецка погиб из-за обстрела украинскими войсками, общее число жертв за сутки составило пять человек, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T00:50

2022-06-14T00:50

2022-06-14T01:01

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка погиб из-за обстрела украинскими войсками, общее число жертв за сутки составило пять человек, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее ведомство сообщало, что за сутки из-за обстрелов погибли четыре жителя города, пострадали еще 37.По данным представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва произошел пожар.Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. По словам корреспондента РИА Новости, эти обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время.Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, сцкк