https://ria.ru/20220614/obrazovanie-1795209804.html

Володин призвал учесть опыт образовательной системы царской России

Володин призвал учесть опыт образовательной системы царской России - РИА Новости, 14.06.2022

Володин призвал учесть опыт образовательной системы царской России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, отметил, что неправильно не учитывать опыт царской России в системе образования, поскольку... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:41

2022-06-14T14:41

2022-06-14T14:41

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, отметил, что неправильно не учитывать опыт царской России в системе образования, поскольку огромное количество ученых с мировым именем оттуда совершили реальные открытия и повлияли на развитие многих отраслей.На пленарном заседании спикер сказал, что 27 июня пройдут большие парламентские слушания, где будет обсуждаться стратегия развития высшей школы."Когда вы говорите о том, что неправильно учитывать опыт царской России, вот здесь с вами не соглашусь. Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени. И сегодня мы используем их открытия, достижения", - сообщил Володин, комментируя выступление первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой.При этом спикер отметил, что воссоздать советскую систему образования уже не получится."Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано. А вот итог сегодняшнего дня тоже надо анализировать. Потому что проблемы есть, которые никто не отрицает. Причем вы говорите о ребятах, о ребятах-то надо и думать. Чтобы они получили дипломы востребованные, чтобы было качество образования", - также отметил Володин.

https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин