https://ria.ru/20220614/ntv-1795196403.html

НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы

НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы - РИА Новости, 14.06.2022

НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы

НТВ в пятый раз подряд станет информационным партнером Петербургского международного экономического форума и развернет в Санкт-Петербурге высокотехнологичную... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:03

2022-06-14T14:03

2022-06-14T14:27

нтв (телеканал)

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

телевидение

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. НТВ в пятый раз подряд станет информационным партнером Петербургского международного экономического форума и развернет в Санкт-Петербурге высокотехнологичную двухэтажную студию, которая обеспечит полный цикл удаленного телевизионного производства прямого эфира, сообщил телеканал.На первом этаже стенда НТВ откроется многофункциональная студия программы "Сегодня", главным новшеством которой станет реализация технологии удаленного производства прямого эфира, обеспечивающей автономность работы новостного павильона от аппаратной."В этом году на площадке ПМЭФ НТВ запускает инновационный проект высокотехнологичной новостной студии, которая обеспечит работу программы "Сегодня" без физического присутствия съемочной группы на площадке. При этом в прямой эфир будут интегрированы элементы дополненной реальности, что позволит получить оптимальной картинку как по информативности, так и восприятию. Это своеобразный пилотный новостной павильон НТВ, работу которого мы планируем масштабировать. Сегодня мобильная студия в Санкт-Петербурге удаленно контролируется из телецентра Останкино, но мы можем развернуть подобный павильон в любой точке России. Использование технологий удаленного производства помогает телеканалам становиться более гибкими и мобильными, при этом увеличивая мощности производства и оптимизируя экономику всего цикла продакшна", – сказал генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.В работе новостного павильона НТВ также будут задействованы технологии дополненной реальности Carrot, благодаря которым станет возможным транслировать в эфир максимально информативный и чистый кадр без необходимости выстраивать сложно постановочную съемку в зависимости от физических особенностей съемочной площадки.Второй этаж студии канала представляет зону интервью, где ведущие принимают топовых спикеров форума. Телеканал НТВ на протяжении пяти лет является информационным партнером ПМЭФ и остается одним из лидеров по цитируемости в СМИ. В прошлом году за дни работы форума канал НТВ занял второе место среди российских телеканалов по итогам освещения ПМЭФ (данные "Медиалогии", 2-7 июня 2021 года).Также по традиции в дни работы форума НТВ запустит круглосуточный интернет-канал.

https://ria.ru/20160615/1447372566.html

https://ria.ru/20220614/pmef-1795191672.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нтв (телеканал), санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), телевидение