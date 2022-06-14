Рейтинг@Mail.ru
НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/ntv-1795196403.html
НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы
НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы - РИА Новости, 14.06.2022
НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы
НТВ в пятый раз подряд станет информационным партнером Петербургского международного экономического форума и развернет в Санкт-Петербурге высокотехнологичную... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:03
2022-06-14T14:27
нтв (телеканал)
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
телевидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795186152_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_3b3e3313dec61954bd18f6205f555556.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. НТВ в пятый раз подряд станет информационным партнером Петербургского международного экономического форума и развернет в Санкт-Петербурге высокотехнологичную двухэтажную студию, которая обеспечит полный цикл удаленного телевизионного производства прямого эфира, сообщил телеканал.На первом этаже стенда НТВ откроется многофункциональная студия программы "Сегодня", главным новшеством которой станет реализация технологии удаленного производства прямого эфира, обеспечивающей автономность работы новостного павильона от аппаратной."В этом году на площадке ПМЭФ НТВ запускает инновационный проект высокотехнологичной новостной студии, которая обеспечит работу программы "Сегодня" без физического присутствия съемочной группы на площадке. При этом в прямой эфир будут интегрированы элементы дополненной реальности, что позволит получить оптимальной картинку как по информативности, так и восприятию. Это своеобразный пилотный новостной павильон НТВ, работу которого мы планируем масштабировать. Сегодня мобильная студия в Санкт-Петербурге удаленно контролируется из телецентра Останкино, но мы можем развернуть подобный павильон в любой точке России. Использование технологий удаленного производства помогает телеканалам становиться более гибкими и мобильными, при этом увеличивая мощности производства и оптимизируя экономику всего цикла продакшна", – сказал генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.В работе новостного павильона НТВ также будут задействованы технологии дополненной реальности Carrot, благодаря которым станет возможным транслировать в эфир максимально информативный и чистый кадр без необходимости выстраивать сложно постановочную съемку в зависимости от физических особенностей съемочной площадки.Второй этаж студии канала представляет зону интервью, где ведущие принимают топовых спикеров форума. Телеканал НТВ на протяжении пяти лет является информационным партнером ПМЭФ и остается одним из лидеров по цитируемости в СМИ. В прошлом году за дни работы форума канал НТВ занял второе место среди российских телеканалов по итогам освещения ПМЭФ (данные "Медиалогии", 2-7 июня 2021 года).Также по традиции в дни работы форума НТВ запустит круглосуточный интернет-канал.
https://ria.ru/20160615/1447372566.html
https://ria.ru/20220614/pmef-1795191672.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795186152_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_5b5b8bca186dc1aa22ee09e9f9833572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нтв (телеканал), санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), телевидение
14:03 14.06.2022 (обновлено: 14:27 14.06.2022)
 

НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ-2022 в прямом эфире из Москвы

© Фото : PR НТВНТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ 2022 онлайн из Москвы
НТВ обеспечит работу новостной студии на ПМЭФ 2022 онлайн из Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. НТВ в пятый раз подряд станет информационным партнером Петербургского международного экономического форума и развернет в Санкт-Петербурге высокотехнологичную двухэтажную студию, которая обеспечит полный цикл удаленного телевизионного производства прямого эфира, сообщил телеканал.
На первом этаже стенда НТВ откроется многофункциональная студия программы "Сегодня", главным новшеством которой станет реализация технологии удаленного производства прямого эфира, обеспечивающей автономность работы новостного павильона от аппаратной.
Агентство и радио Sputnik стало международным партнером ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2016
15 июня 2016, 10:00Петербургский международный экономический форум
Агентство и радио Sputnik стало международным партнером ПМЭФВсе дни форума на стенде Sputnik будет работать радиостудия, в которой политики, эксперты и руководители крупных компаний обсудят ключевые вопросы повестки форума.
"В этом году на площадке ПМЭФ НТВ запускает инновационный проект высокотехнологичной новостной студии, которая обеспечит работу программы "Сегодня" без физического присутствия съемочной группы на площадке. При этом в прямой эфир будут интегрированы элементы дополненной реальности, что позволит получить оптимальной картинку как по информативности, так и восприятию. Это своеобразный пилотный новостной павильон НТВ, работу которого мы планируем масштабировать. Сегодня мобильная студия в Санкт-Петербурге удаленно контролируется из телецентра Останкино, но мы можем развернуть подобный павильон в любой точке России. Использование технологий удаленного производства помогает телеканалам становиться более гибкими и мобильными, при этом увеличивая мощности производства и оптимизируя экономику всего цикла продакшна", – сказал генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.
В работе новостного павильона НТВ также будут задействованы технологии дополненной реальности Carrot, благодаря которым станет возможным транслировать в эфир максимально информативный и чистый кадр без необходимости выстраивать сложно постановочную съемку в зависимости от физических особенностей съемочной площадки.
Баннер Петербургского международного экономического форума
Вчера, 13:38Петербургский международный экономический форум — 2022
Песков назвал основные темы ПМЭФ
Второй этаж студии канала представляет зону интервью, где ведущие принимают топовых спикеров форума.
Телеканал НТВ на протяжении пяти лет является информационным партнером ПМЭФ и остается одним из лидеров по цитируемости в СМИ. В прошлом году за дни работы форума канал НТВ занял второе место среди российских телеканалов по итогам освещения ПМЭФ (данные "Медиалогии", 2-7 июня 2021 года).
Также по традиции в дни работы форума НТВ запустит круглосуточный интернет-канал.
 
НТВ (телеканал)Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Телевидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала