Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии
Еврокомиссар по энергетике Симсон хочет заменить газ возобновляемыми источниками энергии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента.
"Не будет смысла в том, чтобы пытаться заменить газ, нефть и уголь из России просто на газ, нефть и уголь откуда-то еще. Это будет ставить под угрозу наши цели по декарбонизации, а также в этом не будет экономического смысла", - заявила она.
Поэтому центральным элементом плана Еврокомиссии RepowerEU является "развитие возможностей для возобновляемой энергетики в системе" Евросоюза, сказала она.