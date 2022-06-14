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Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии - РИА Новости, 14.06.2022
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Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии
Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии - РИА Новости, 14.06.2022
Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии
Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА),... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:40
2022-06-14T15:40
экономика
цены на нефть
россия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента.Поэтому центральным элементом плана Еврокомиссии RepowerEU является "развитие возможностей для возобновляемой энергетики в системе" Евросоюза, сказала она.
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экономика, цены на нефть, россия, еврокомиссия, евросоюз
15:40 14.06.2022
 
Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии

Еврокомиссар по энергетике Симсон хочет заменить газ возобновляемыми источниками энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента.
"Не будет смысла в том, чтобы пытаться заменить газ, нефть и уголь из России просто на газ, нефть и уголь откуда-то еще. Это будет ставить под угрозу наши цели по декарбонизации, а также в этом не будет экономического смысла", - заявила она.
Поэтому центральным элементом плана Еврокомиссии RepowerEU является "развитие возможностей для возобновляемой энергетики в системе" Евросоюза, сказала она.
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