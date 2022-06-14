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Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии

Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии - РИА Новости, 14.06.2022

Еврокомиссар предложила заменить газ возобновляемыми источниками энергии

Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА),... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:40

2022-06-14T15:40

2022-06-14T15:40

экономика

цены на нефть

россия

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента.Поэтому центральным элементом плана Еврокомиссии RepowerEU является "развитие возможностей для возобновляемой энергетики в системе" Евросоюза, сказала она.

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, еврокомиссия, евросоюз