Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/neft-1795225126.html
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году - РИА Новости, 14.06.2022
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:32
2022-06-14T15:32
экономика
цены на нефть
опек
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации."В 2022 году рост спроса на нефть останется неизменным по сравнению с майским прогнозом на уровне 3,4 миллиона баррелей в день", - говорится в докладе.Таким образом, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки."Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 миллиона баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года", - отмечается в докладе.В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост – на 5,2 миллиона баррелей в сутки, в основном благодаря сильному экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.ОПЕК ожидает, что восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок будут поддерживать спрос на нефтепродукты.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, опек, нефть
15:32 14.06.2022
 
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 3,4 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации.
"В 2022 году рост спроса на нефть останется неизменным по сравнению с майским прогнозом на уровне 3,4 миллиона баррелей в день", - говорится в докладе.
Таким образом, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.
"Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 миллиона баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года", - отмечается в докладе.
В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост – на 5,2 миллиона баррелей в сутки, в основном благодаря сильному экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.
ОПЕК ожидает, что восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок будут поддерживать спрос на нефтепродукты.
Динамика цен на нефть марки Brent
31 мая, 11:47Инфографика
Динамика цен на нефть марки Brent
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала