https://ria.ru/20220614/neft-1795225126.html

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году - РИА Новости, 14.06.2022

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:32

2022-06-14T15:32

2022-06-14T15:32

экономика

цены на нефть

опек

нефть

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации."В 2022 году рост спроса на нефть останется неизменным по сравнению с майским прогнозом на уровне 3,4 миллиона баррелей в день", - говорится в докладе.Таким образом, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки."Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 миллиона баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года", - отмечается в докладе.В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост – на 5,2 миллиона баррелей в сутки, в основном благодаря сильному экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.ОПЕК ожидает, что восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок будут поддерживать спрос на нефтепродукты.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, опек, нефть