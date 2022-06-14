https://ria.ru/20220614/natsobschiny-1795107233.html

Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог

Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог - РИА Новости, 14.06.2022

Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог

Несмотря на влияние политической конъюнктуры на Украине, национальные общины этой страны смогли удержать межкультурный диалог, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T05:14

2022-06-14T05:14

2022-06-14T05:14

специальная военная операция на украине

игорь баринов

россия

украина

донецкая народная республика

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

в мире

анна полежаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794624927_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_53adbe6d147e2dc5a5f186d19dae7cd4.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Несмотря на влияние политической конъюнктуры на Украине, национальные общины этой страны смогли удержать межкультурный диалог, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она добавила, что сама, будучи куратором международных отношений на должности советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, не раз была свидетелем, как историческая память, связанная с выселением крымских татар, эксплуатировалась со стороны Украины, распространялась ложная информация о действиях РФ в отношении своих граждан на территории Крыма."Несмотря на это, сейчас, мы видим, что национальные организации все же смогли сохранить адекватное восприятие действительности и удержать межкультурный диалог вне политики. Сегодня на территории ДНР и ЛНР национальные объединения России активно поддерживают общие смыслы межнационального мира и согласия. Мы ведем совместную гуманитарную работу, направленную на улучшение жизни людей на освобождённых территориях", — уточнила глава Дома народов России.Ранее глава ФАДН России Игорь Баринов заявил, что неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.

https://ria.ru/20220614/missiya-1795106390.html

https://ria.ru/20220614/donbass-1795105771.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь баринов, россия, украина, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), в мире, анна полежаева