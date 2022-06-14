Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог
Глава Дома народов России: нацобщины Украины сохранили диалог, несмотря на политику
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Свято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Несмотря на влияние политической конъюнктуры на Украине, национальные общины этой страны смогли удержать межкультурный диалог, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.
"Политическая конъюнктура в свое время, безусловно, оказала сильное влияние на настроения и в дальнейшем на деятельность национальных общин на Украине", — сказала Полежаева.
Она добавила, что сама, будучи куратором международных отношений на должности советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, не раз была свидетелем, как историческая память, связанная с выселением крымских татар, эксплуатировалась со стороны Украины, распространялась ложная информация о действиях РФ в отношении своих граждан на территории Крыма.
"Несмотря на это, сейчас, мы видим, что национальные организации все же смогли сохранить адекватное восприятие действительности и удержать межкультурный диалог вне политики. Сегодня на территории ДНР и ЛНР национальные объединения России активно поддерживают общие смыслы межнационального мира и согласия. Мы ведем совместную гуманитарную работу, направленную на улучшение жизни людей на освобождённых территориях", — уточнила глава Дома народов России.
Ранее глава ФАДН России Игорь Баринов заявил, что неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса.
Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.