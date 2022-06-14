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Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/natsobschiny-1795107233.html
Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог
Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог - РИА Новости, 14.06.2022
Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог
Несмотря на влияние политической конъюнктуры на Украине, национальные общины этой страны смогли удержать межкультурный диалог, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T05:14
2022-06-14T05:14
специальная военная операция на украине
игорь баринов
россия
украина
донецкая народная республика
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
в мире
анна полежаева
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Несмотря на влияние политической конъюнктуры на Украине, национальные общины этой страны смогли удержать межкультурный диалог, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она добавила, что сама, будучи куратором международных отношений на должности советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, не раз была свидетелем, как историческая память, связанная с выселением крымских татар, эксплуатировалась со стороны Украины, распространялась ложная информация о действиях РФ в отношении своих граждан на территории Крыма."Несмотря на это, сейчас, мы видим, что национальные организации все же смогли сохранить адекватное восприятие действительности и удержать межкультурный диалог вне политики. Сегодня на территории ДНР и ЛНР национальные объединения России активно поддерживают общие смыслы межнационального мира и согласия. Мы ведем совместную гуманитарную работу, направленную на улучшение жизни людей на освобождённых территориях", — уточнила глава Дома народов России.Ранее глава ФАДН России Игорь Баринов заявил, что неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.
https://ria.ru/20220614/missiya-1795106390.html
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игорь баринов, россия, украина, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), в мире, анна полежаева
05:14 14.06.2022
 
Директор Дома народов России: нацобщины Украины смогли сохранить диалог

Глава Дома народов России: нацобщины Украины сохранили диалог, несмотря на политику

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСвято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск
Свято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск
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Свято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Несмотря на влияние политической конъюнктуры на Украине, национальные общины этой страны смогли удержать межкультурный диалог, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.

"Политическая конъюнктура в свое время, безусловно, оказала сильное влияние на настроения и в дальнейшем на деятельность национальных общин на Украине", — сказала Полежаева.

Она добавила, что сама, будучи куратором международных отношений на должности советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, не раз была свидетелем, как историческая память, связанная с выселением крымских татар, эксплуатировалась со стороны Украины, распространялась ложная информация о действиях РФ в отношении своих граждан на территории Крыма.
"Несмотря на это, сейчас, мы видим, что национальные организации все же смогли сохранить адекватное восприятие действительности и удержать межкультурный диалог вне политики. Сегодня на территории ДНР и ЛНР национальные объединения России активно поддерживают общие смыслы межнационального мира и согласия. Мы ведем совместную гуманитарную работу, направленную на улучшение жизни людей на освобождённых территориях", — уточнила глава Дома народов России.
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Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.
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