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Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО - РИА Новости, 14.06.2022
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Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО
Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО - РИА Новости, 14.06.2022
Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО
Финляндия и Швеция могут принять участие в намеченном на конец июня саммите НАТО в качестве приглашенных стран, заявила посол США при альянсе Джулианн Смит. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:44
2022-06-14T19:58
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
швеция
турция
нато
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Финляндия и Швеция могут принять участие в намеченном на конец июня саммите НАТО в качестве приглашенных стран, заявила посол США при альянсе Джулианн Смит."Наша цель — постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами", - отметила Смит в ходе пресс-брифинга НАТО.Она также подтвердила уверенность Вашингтона в том, что обе страны рано, или поздно станут полноценными членами блока, несмотря на возражения Турции."Я не могу сказать ничего конкретного, но за закрытыми дверями мы работаем над решением тех возражений, которые подняли турки", - отметила Смит.Ранее представители Госдепартамента США отмечали, что хотя Финляндия и Швеция соответствуют большинству требований для вступления в НАТО, включая экономические, правительственные и военные параметры, однако для их вступления необходим консенсус между действующими членами альянса.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
финляндия
швеция
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, турция, нато, государственный департамент сша
18:44 14.06.2022 (обновлено: 19:58 14.06.2022)
 
Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО

Посол США в НАТО: Финляндия и Швеция могут участвовать в саммите как приглашенные страны

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Финляндия и Швеция могут принять участие в намеченном на конец июня саммите НАТО в качестве приглашенных стран, заявила посол США при альянсе Джулианн Смит.
"Наша цель — постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами", - отметила Смит в ходе пресс-брифинга НАТО.
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Она также подтвердила уверенность Вашингтона в том, что обе страны рано, или поздно станут полноценными членами блока, несмотря на возражения Турции.
"Я не могу сказать ничего конкретного, но за закрытыми дверями мы работаем над решением тех возражений, которые подняли турки", - отметила Смит.
Ранее представители Госдепартамента США отмечали, что хотя Финляндия и Швеция соответствуют большинству требований для вступления в НАТО, включая экономические, правительственные и военные параметры, однако для их вступления необходим консенсус между действующими членами альянса.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинФинляндияШвецияТурцияНАТОГосударственный департамент США
 
 
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