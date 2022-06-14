https://ria.ru/20220614/nato-1795292500.html

Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО

Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО - РИА Новости, 14.06.2022

Посол США пригласил Финляндию и Швецию на саммит НАТО

Финляндия и Швеция могут принять участие в намеченном на конец июня саммите НАТО в качестве приглашенных стран, заявила посол США при альянсе Джулианн Смит. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:44

2022-06-14T18:44

2022-06-14T19:58

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

швеция

турция

нато

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Финляндия и Швеция могут принять участие в намеченном на конец июня саммите НАТО в качестве приглашенных стран, заявила посол США при альянсе Джулианн Смит."Наша цель — постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами", - отметила Смит в ходе пресс-брифинга НАТО.Она также подтвердила уверенность Вашингтона в том, что обе страны рано, или поздно станут полноценными членами блока, несмотря на возражения Турции."Я не могу сказать ничего конкретного, но за закрытыми дверями мы работаем над решением тех возражений, которые подняли турки", - отметила Смит.Ранее представители Госдепартамента США отмечали, что хотя Финляндия и Швеция соответствуют большинству требований для вступления в НАТО, включая экономические, правительственные и военные параметры, однако для их вступления необходим консенсус между действующими членами альянса.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

финляндия

швеция

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, турция, нато, государственный департамент сша