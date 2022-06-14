Рейтинг@Mail.ru
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"* - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/nak-1795163111.html
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"* - РИА Новости, 14.06.2022
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*
Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:16
2022-06-14T12:17
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:412:2048:1564_1920x0_80_0_0_a894a40e4b7e36477e53a5ee20a9408c.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), сообщает НАК во вторник.Об этом было заявлено на заседании НАК, которое прошло в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова."Только скоординированная, системная работа всех субъектов противодействия терроризму на данном направлении позволяет выработать эффективные профилактические меры, направленные на недопущение распространения террористических и иных радикальных идей, в том числе идей движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств", в российском обществе, а также среди иностранных граждан, прибывших в нашу страну для учебы и трудовой деятельности", - говорится в релизе.По результатам обсуждения выработаны "конкретные решения по повышению качества профилактических мероприятий". Какие именно – не раскрывается.*Движение признано террористическим и запрещено в России
https://ria.ru/20220425/propaganda-1785355150.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:248:2048:1784_1920x0_80_0_0_c363f09aa0d0a568e3a27685ef3195eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, москва
12:16 14.06.2022 (обновлено: 12:17 14.06.2022)
 
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*

В НАК заявили о координации мер для борьбы с распространением идей движения "Колумбайн"*

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), сообщает НАК во вторник.
Об этом было заявлено на заседании НАК, которое прошло в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:07
Эксперт объяснил, с чем связана пропаганда "Колумбайна"* в России
"Только скоординированная, системная работа всех субъектов противодействия терроризму на данном направлении позволяет выработать эффективные профилактические меры, направленные на недопущение распространения террористических и иных радикальных идей, в том числе идей движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств", в российском обществе, а также среди иностранных граждан, прибывших в нашу страну для учебы и трудовой деятельности", - говорится в релизе.
По результатам обсуждения выработаны "конкретные решения по повышению качества профилактических мероприятий". Какие именно – не раскрывается.
*Движение признано террористическим и запрещено в России
 
РоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФАлександр БортниковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала