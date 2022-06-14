https://ria.ru/20220614/nak-1795163111.html

В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*

В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"* - РИА Новости, 14.06.2022

В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*

Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:16

2022-06-14T12:16

2022-06-14T12:17

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

александр бортников

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), сообщает НАК во вторник.Об этом было заявлено на заседании НАК, которое прошло в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова."Только скоординированная, системная работа всех субъектов противодействия терроризму на данном направлении позволяет выработать эффективные профилактические меры, направленные на недопущение распространения террористических и иных радикальных идей, в том числе идей движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств", в российском обществе, а также среди иностранных граждан, прибывших в нашу страну для учебы и трудовой деятельности", - говорится в релизе.По результатам обсуждения выработаны "конкретные решения по повышению качества профилактических мероприятий". Какие именно – не раскрывается.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20220425/propaganda-1785355150.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, москва