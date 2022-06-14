https://ria.ru/20220614/nak-1795163111.html
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"* - РИА Новости, 14.06.2022
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*
Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:16
2022-06-14T12:16
2022-06-14T12:17
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Национальный антитерористический комитет (НАК) считает необходимым скоординировать работу всех служб для борьбы против идей запрещенного движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), сообщает НАК во вторник.Об этом было заявлено на заседании НАК, которое прошло в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова."Только скоординированная, системная работа всех субъектов противодействия терроризму на данном направлении позволяет выработать эффективные профилактические меры, направленные на недопущение распространения террористических и иных радикальных идей, в том числе идей движения "Колумбайн"* и украинского неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийств", в российском обществе, а также среди иностранных граждан, прибывших в нашу страну для учебы и трудовой деятельности", - говорится в релизе.По результатам обсуждения выработаны "конкретные решения по повышению качества профилактических мероприятий". Какие именно – не раскрывается.*Движение признано террористическим и запрещено в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, москва
12:16 14.06.2022 (обновлено: 12:17 14.06.2022)
В НАК заявили о координации мер борьбы с "Колумбайном"*
В НАК заявили о координации мер для борьбы с распространением идей движения "Колумбайн"*