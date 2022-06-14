Рейтинг@Mail.ru
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220614/musaev-1795141107.html
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев - РИА Новости, 14.06.2022
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев
Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:13
2022-06-14T12:46
новости культуры
россия
махачкала
шоубиз
квн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795140050_0:0:818:460_1920x0_80_0_0_a42b67e7f04c8a3433bde72486d78949.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 90-х годах был участником популярной команды "Махачкалинские бродяги", неоднократно побеждавшей в играх Высшей лиги КВН. Он снимался в проекте "Горцы от ума", а также в популярном скетч-шоу на центральном телевидении "Даешь молодежь" и других программах.
https://ria.ru/20220613/kotandzhyan-1795006415.html
россия
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795140050_0:0:818:614_1920x0_80_0_0_4890f8bfe170ab06dda30d0f3105fbec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, махачкала, квн
11:13 14.06.2022 (обновлено: 12:46 14.06.2022)
 
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев

Звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев умер на 49-м году жизни

© Фото со страницы "Команда КВН "Махачкалинские бродяги" во ВКонтактеХалил Мусаев
Халил Мусаев
© Фото со страницы "Команда КВН "Махачкалинские бродяги" во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.

"Халил Мусаев был верным и отзывчивым другом, легким в общении человеком, любимцем публики и душой компании. Его добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей не только Дагестана, но и всей России. Халил Мусаев навсегда останется в сердцах и в памяти дагестанцев", — говорится в сообщении.

Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 90-х годах был участником популярной команды "Махачкалинские бродяги", неоднократно побеждавшей в играх Высшей лиги КВН.
Он снимался в проекте "Горцы от ума", а также в популярном скетч-шоу на центральном телевидении "Даешь молодежь" и других программах.
Кадр из фильма Графиня де Монсоро
Вчера, 11:42Культура
Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро"
 
ШоубизНовости культурыРоссияМахачкалаКВН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала