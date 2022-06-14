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Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев

Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев - РИА Новости, 14.06.2022

Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев

Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:13

2022-06-14T11:13

2022-06-14T12:46

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МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 90-х годах был участником популярной команды "Махачкалинские бродяги", неоднократно побеждавшей в играх Высшей лиги КВН. Он снимался в проекте "Горцы от ума", а также в популярном скетч-шоу на центральном телевидении "Даешь молодежь" и других программах.

https://ria.ru/20220613/kotandzhyan-1795006415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, махачкала, квн