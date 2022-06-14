https://ria.ru/20220614/musaev-1795141107.html
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев - РИА Новости, 14.06.2022
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев
Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:13
2022-06-14T11:13
2022-06-14T12:46
новости культуры
россия
махачкала
шоубиз
квн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795140050_0:0:818:460_1920x0_80_0_0_a42b67e7f04c8a3433bde72486d78949.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 90-х годах был участником популярной команды "Махачкалинские бродяги", неоднократно побеждавшей в играх Высшей лиги КВН. Он снимался в проекте "Горцы от ума", а также в популярном скетч-шоу на центральном телевидении "Даешь молодежь" и других программах.
https://ria.ru/20220613/kotandzhyan-1795006415.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795140050_0:0:818:614_1920x0_80_0_0_4890f8bfe170ab06dda30d0f3105fbec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, махачкала, квн
11:13 14.06.2022 (обновлено: 12:46 14.06.2022)
Умер звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев
Звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев умер на 49-м году жизни
МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Комедийный актер Халил Мусаев скончался в Дагестане на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.
"Халил Мусаев был верным и отзывчивым другом, легким в общении человеком, любимцем публики и душой компании. Его добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей не только Дагестана, но и всей России. Халил Мусаев навсегда останется в сердцах и в памяти дагестанцев", — говорится в сообщении.
Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 90-х годах был участником популярной команды "Махачкалинские бродяги", неоднократно побеждавшей в играх Высшей лиги КВН.
Он снимался в проекте "Горцы от ума", а также в популярном скетч-шоу на центральном телевидении "Даешь молодежь" и других программах.