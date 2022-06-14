В Москве задержали второго участника убийства в ресторане
Задержали второго участника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оперативники задержали второго соучастника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
По данным ведомства, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов со своим знакомым Азизбеком Исламовым приехали с оружием в ресторан "Райская трапеза" на Ленинском проспекте (ныне там находится другое заведение) для встречи с земляком из Дагестана.
В ходе беседы, детали которой не раскрываются, сообщники выпустили в оппонента минимум семь пуль, после чего скрылись. Земляк погиб на месте. Исламов впоследствии был задержан и в октябре 2020 года был приговорен к 13 годам колонии.
"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска местонахождение мужчины, находившегося в розыске, установлено, и он задержан на территории столицы. С фигурантом проводятся следственные действия", - сказала Иванова.
Задержанному вменяют две статьи УК РФ - об убийстве группой лиц и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
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