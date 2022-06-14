https://ria.ru/20220614/moskva-1795267881.html

В Москве задержали второго участника убийства в ресторане

В Москве задержали второго участника убийства в ресторане - РИА Новости, 14.06.2022

В Москве задержали второго участника убийства в ресторане

Оперативники задержали второго соучастника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:43

2022-06-14T17:43

2022-06-14T17:43

происшествия

россия

московский уголовный розыск

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оперативники задержали второго соучастника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.По данным ведомства, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов со своим знакомым Азизбеком Исламовым приехали с оружием в ресторан "Райская трапеза" на Ленинском проспекте (ныне там находится другое заведение) для встречи с земляком из Дагестана.В ходе беседы, детали которой не раскрываются, сообщники выпустили в оппонента минимум семь пуль, после чего скрылись. Земляк погиб на месте. Исламов впоследствии был задержан и в октябре 2020 года был приговорен к 13 годам колонии."Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска местонахождение мужчины, находившегося в розыске, установлено, и он задержан на территории столицы. С фигурантом проводятся следственные действия", - сказала Иванова.Задержанному вменяют две статьи УК РФ - об убийстве группой лиц и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20220613/strelba-1795098072.html

https://ria.ru/20220326/moskva-1780272109.html

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происшествия, россия, московский уголовный розыск