Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали второго участника убийства в ресторане - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/moskva-1795267881.html
В Москве задержали второго участника убийства в ресторане
В Москве задержали второго участника убийства в ресторане - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве задержали второго участника убийства в ресторане
Оперативники задержали второго соучастника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:43
2022-06-14T17:43
происшествия
россия
московский уголовный розыск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оперативники задержали второго соучастника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.По данным ведомства, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов со своим знакомым Азизбеком Исламовым приехали с оружием в ресторан "Райская трапеза" на Ленинском проспекте (ныне там находится другое заведение) для встречи с земляком из Дагестана.В ходе беседы, детали которой не раскрываются, сообщники выпустили в оппонента минимум семь пуль, после чего скрылись. Земляк погиб на месте. Исламов впоследствии был задержан и в октябре 2020 года был приговорен к 13 годам колонии."Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска местонахождение мужчины, находившегося в розыске, установлено, и он задержан на территории столицы. С фигурантом проводятся следственные действия", - сказала Иванова.Задержанному вменяют две статьи УК РФ - об убийстве группой лиц и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20220613/strelba-1795098072.html
https://ria.ru/20220326/moskva-1780272109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московский уголовный розыск
17:43 14.06.2022
 
В Москве задержали второго участника убийства в ресторане

Задержали второго участника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оперативники задержали второго соучастника убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
По данным ведомства, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов со своим знакомым Азизбеком Исламовым приехали с оружием в ресторан "Райская трапеза" на Ленинском проспекте (ныне там находится другое заведение) для встречи с земляком из Дагестана.
Свадьба на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 23:56
Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа
В ходе беседы, детали которой не раскрываются, сообщники выпустили в оппонента минимум семь пуль, после чего скрылись. Земляк погиб на месте. Исламов впоследствии был задержан и в октябре 2020 года был приговорен к 13 годам колонии.
"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска местонахождение мужчины, находившегося в розыске, установлено, и он задержан на территории столицы. С фигурантом проводятся следственные действия", - сказала Иванова.
Задержанному вменяют две статьи УК РФ - об убийстве группой лиц и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 20:40
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве
 
ПроисшествияРоссияМосковский уголовный розыск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала