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Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная" - РИА Новости, 14.06.2022
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Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"
Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная" - РИА Новости, 14.06.2022
Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"
В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:34
2022-06-14T10:34
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Недвижимость. В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного транспортно-пересадочного узла, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В рамках благоустройства планируется вымостить около 3,6 тысячи квадратных метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении "Мансуровское". Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы", - сообщил он.Находящийся в высокой степени готовности новый вестибюль метро позволит также перейти к платформе МЦД и станции МЦК. Сейчас во внутренних помещениях сооружения ведутся архитектурно-отделочные работы, добавил заммэра.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:34 14.06.2022
 

Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Недвижимость. В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного транспортно-пересадочного узла, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках благоустройства планируется вымостить около 3,6 тысячи квадратных метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении "Мансуровское". Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы", - сообщил он.
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Находящийся в высокой степени готовности новый вестибюль метро позволит также перейти к платформе МЦД и станции МЦК. Сейчас во внутренних помещениях сооружения ведутся архитектурно-отделочные работы, добавил заммэра.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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