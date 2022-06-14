https://ria.ru/20220614/moskva-1795134321.html

Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"

Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная" - РИА Новости, 14.06.2022

Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"

В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:34

2022-06-14T10:34

2022-06-14T10:34

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 14 июн - РИА Недвижимость. В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного транспортно-пересадочного узла, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В рамках благоустройства планируется вымостить около 3,6 тысячи квадратных метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении "Мансуровское". Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы", - сообщил он.Находящийся в высокой степени готовности новый вестибюль метро позволит также перейти к платформе МЦД и станции МЦК. Сейчас во внутренних помещениях сооружения ведутся архитектурно-отделочные работы, добавил заммэра.

https://realty.ria.ru/20220608/soft-1793928136.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы