https://ria.ru/20220614/moskva-1795134321.html
Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"
Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная" - РИА Новости, 14.06.2022
Бочкарев: в Москве благоустроят территорию у ТПУ "Окружная"
В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:34
2022-06-14T10:34
2022-06-14T10:34
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 14 июн - РИА Недвижимость. В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного транспортно-пересадочного узла, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В рамках благоустройства планируется вымостить около 3,6 тысячи квадратных метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении "Мансуровское". Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы", - сообщил он.Находящийся в высокой степени готовности новый вестибюль метро позволит также перейти к платформе МЦД и станции МЦК. Сейчас во внутренних помещениях сооружения ведутся архитектурно-отделочные работы, добавил заммэра.
https://realty.ria.ru/20220608/soft-1793928136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 14 июн - РИА Недвижимость. В Москве начинаются работы по благоустройству территории вокруг строящегося северного вестибюля станции метро "Окружная", являющейся частью одноименного транспортно-пересадочного узла, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках благоустройства планируется вымостить около 3,6 тысячи квадратных метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении "Мансуровское". Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы", - сообщил он.
Находящийся в высокой степени готовности новый вестибюль метро позволит также перейти к платформе МЦД и станции МЦК
. Сейчас во внутренних помещениях сооружения ведутся архитектурно-отделочные работы, добавил заммэра.