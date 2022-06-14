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В Москве задержали банду телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 14.06.2022
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В Москве задержали банду телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров
В Москве задержали банду телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве задержали банду телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров
Полиция в Москве задержала банду телефонных мошенников, обманувших сотню пенсионеров более чем на 100 миллионов рублей, сообщила журналистам во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:03
2022-06-14T13:03
москва
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полиция в Москве задержала банду телефонных мошенников, обманувших сотню пенсионеров более чем на 100 миллионов рублей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.Аферисты арендовали офис в одном из бизнес-центров на Одесской улице в Москве. Там они организовали работу колл-центра: мошенники звонили обманутым вкладчикам и предлагали им юридическую помощь в возврате денег. Пенсионеры, доверившись злоумышленникам, отдавали им свои сбережения."Полицейские задержали семерых соучастников, возраст которых варьируется от 22 до 48 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности... В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан пожилого возраста. Общая сумма причиненного им ущерба превышает 100 миллионов рублей", - рассказала она.Возбуждено уголовное дело. Задержанным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" грозит до десяти лет лишения свободы.
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москва, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
13:03 14.06.2022
 
В Москве задержали банду телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров

В Москве задержали банду телефонных мошенников, обманувших сотню пенсионеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полиция в Москве задержала банду телефонных мошенников, обманувших сотню пенсионеров более чем на 100 миллионов рублей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аферисты арендовали офис в одном из бизнес-центров на Одесской улице в Москве. Там они организовали работу колл-центра: мошенники звонили обманутым вкладчикам и предлагали им юридическую помощь в возврате денег. Пенсионеры, доверившись злоумышленникам, отдавали им свои сбережения.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
10:33
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
"Полицейские задержали семерых соучастников, возраст которых варьируется от 22 до 48 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности... В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан пожилого возраста. Общая сумма причиненного им ущерба превышает 100 миллионов рублей", - рассказала она.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" грозит до десяти лет лишения свободы.
 
МоскваРоссияПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
Политика
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