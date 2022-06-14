https://ria.ru/20220614/morozhenoe-1794820931.html

"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое

"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое - РИА Новости, 14.06.2022

"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое

Некоторые марки мороженого похожи на "химическую бомбу", предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, на что обращать... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T02:15

2022-06-14T02:15

2022-06-14T02:15

общество

россия

ольга перевалова

мороженое

еда

здоровье

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Некоторые марки мороженого похожи на "химическую бомбу", предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, на что обращать внимание при выборе этого продукта.Летом мороженое — незаменимый вариант перекуса, считает Перевалова. Однако себестоимость продукции, изготовленной из натурального молока, сливок и сахара, довольно высока, поэтому некоторые производители лакомства используют другие ингредиенты, отметила Перевалова.Для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности такого мороженого могут применяться специальные добавки, например, консерванты и усилители вкуса, продолжила диетолог. В результате продукт становится еще более вредным для здоровья, предостерегла она."В некотором смысле получится "химическая бомба"", — сказала Перевалова.Покупая мороженое, всегда стоит обращать внимание на его состав, добавила диетолог.Кроме того, диетолог порекомендовала вместо мороженого, содержащего заменители молочного жира, употреблять фруктовый лед, изготовленный из сока.

https://rsport.ria.ru/20220530/morozhenoe-1791871499.html

https://ria.ru/20220610/morozhenoe-1794047641.html

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общество, россия, ольга перевалова, мороженое, еда, здоровье