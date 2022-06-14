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"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое - РИА Новости, 14.06.2022
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"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое
"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое - РИА Новости, 14.06.2022
"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое
Некоторые марки мороженого похожи на "химическую бомбу", предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, на что обращать... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T02:15
2022-06-14T02:15
общество
россия
ольга перевалова
мороженое
еда
здоровье
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Некоторые марки мороженого похожи на "химическую бомбу", предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, на что обращать внимание при выборе этого продукта.Летом мороженое — незаменимый вариант перекуса, считает Перевалова. Однако себестоимость продукции, изготовленной из натурального молока, сливок и сахара, довольно высока, поэтому некоторые производители лакомства используют другие ингредиенты, отметила Перевалова.Для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности такого мороженого могут применяться специальные добавки, например, консерванты и усилители вкуса, продолжила диетолог. В результате продукт становится еще более вредным для здоровья, предостерегла она."В некотором смысле получится "химическая бомба"", — сказала Перевалова.Покупая мороженое, всегда стоит обращать внимание на его состав, добавила диетолог.Кроме того, диетолог порекомендовала вместо мороженого, содержащего заменители молочного жира, употреблять фруктовый лед, изготовленный из сока.
https://rsport.ria.ru/20220530/morozhenoe-1791871499.html
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общество, россия, ольга перевалова, мороженое, еда, здоровье
02:15 14.06.2022
 
"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое

Диетолог Перевалова: мороженое должно состоять из натуральных молочных продуктов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонвейер по производству эскимо
Конвейер по производству эскимо - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Некоторые марки мороженого похожи на "химическую бомбу", предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, на что обращать внимание при выборе этого продукта.
Летом мороженое — незаменимый вариант перекуса, считает Перевалова. Однако себестоимость продукции, изготовленной из натурального молока, сливок и сахара, довольно высока, поэтому некоторые производители лакомства используют другие ингредиенты, отметила Перевалова.
"Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свеклы", — уточнила она.
Для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности такого мороженого могут применяться специальные добавки, например, консерванты и усилители вкуса, продолжила диетолог. В результате продукт становится еще более вредным для здоровья, предостерегла она.
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"В некотором смысле получится "химическая бомба"", — сказала Перевалова.
Покупая мороженое, всегда стоит обращать внимание на его состав, добавила диетолог.
"Стоит специально искать мороженое из натуральных молочных продуктов", — посоветовала Перевалова.
Кроме того, диетолог порекомендовала вместо мороженого, содержащего заменители молочного жира, употреблять фруктовый лед, изготовленный из сока.
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