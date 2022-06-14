https://ria.ru/20220614/mks-1795273406.html

Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС

Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС - РИА Новости, 14.06.2022

Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти заявила в интервью газете Financial Times, что космонавты на МКС сосредоточены на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:56

2022-06-14T17:56

2022-06-14T17:56

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

михаил мишустин

сша

анна кикина

роскосмос

наса

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти заявила в интервью газете Financial Times, что космонавты на МКС сосредоточены на взаимодействии и кооперации, несмотря на проведение Россией спецоперации на Украине."Конечно же, здесь, в космосе, где мы - одна команда, мы сосредоточены на нашей дружбе и на нашей общей приверженности космической станции", - ответила Кристофоретти на вопрос о том, как проведение РФ спецоперации на Украине повлияло на взаимоотношения между космонавтами на МКС.Во вторник в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.Перекрестные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС. Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полетах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.

https://ria.ru/20220614/exomars-1795113546.html

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космос - риа наука, михаил мишустин, сша, анна кикина, роскосмос, наса, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, европейское космическое агентство, ситуация в днр и лнр