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Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/mks-1795273406.html
Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС
Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС - РИА Новости, 14.06.2022
Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС
Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти заявила в интервью газете Financial Times, что космонавты на МКС сосредоточены на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:56
2022-06-14T17:56
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
михаил мишустин
сша
анна кикина
роскосмос
наса
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти заявила в интервью газете Financial Times, что космонавты на МКС сосредоточены на взаимодействии и кооперации, несмотря на проведение Россией спецоперации на Украине."Конечно же, здесь, в космосе, где мы - одна команда, мы сосредоточены на нашей дружбе и на нашей общей приверженности космической станции", - ответила Кристофоретти на вопрос о том, как проведение РФ спецоперации на Украине повлияло на взаимоотношения между космонавтами на МКС.Во вторник в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.Перекрестные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС. Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полетах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
https://ria.ru/20220614/exomars-1795113546.html
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космос - риа наука, михаил мишустин, сша, анна кикина, роскосмос, наса, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, европейское космическое агентство, ситуация в днр и лнр
17:56 14.06.2022
 
Астронавт ЕКА рассказала о взаимоотношениях между экипажем на МКС

Астронавт Кристофоретти: на МКС все сотрудничают друг с другом, несмотря на спецоперацию

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти заявила в интервью газете Financial Times, что космонавты на МКС сосредоточены на взаимодействии и кооперации, несмотря на проведение Россией спецоперации на Украине.
"Конечно же, здесь, в космосе, где мы - одна команда, мы сосредоточены на нашей дружбе и на нашей общей приверженности космической станции", - ответила Кристофоретти на вопрос о том, как проведение РФ спецоперации на Украине повлияло на взаимоотношения между космонавтами на МКС.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
07:51
"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars
Во вторник в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.
Перекрестные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС. Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полетах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
МКС - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 21:55
Мишустин распорядился провести переговоры между "Роскосмосом" и НАСА
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаМихаил МишустинСШААнна КикинаРоскосмосНАСАРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXЕвропейское космическое агентствоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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