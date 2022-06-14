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В центре Еревана проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 14.06.2022
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В центре Еревана проходит антиправительственный митинг
В центре Еревана проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 14.06.2022
В центре Еревана проходит антиправительственный митинг
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, требуя его отставки, передает... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:17
2022-06-14T19:17
в мире
серж саргсян
роберт кочарян
армения
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, требуя его отставки, передает корреспондент РИА Новости.Сегодняшняя акция оппозиции стала самой многочисленной за последние несколько дней. По оценкам полицейских, наблюдающих за акцией, на площади собрались около полутора тысяч человек.Среди них - сторонники бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, откликнувшиеся на их призыв к протестам и акциям гражданского неповиновения, а также родственники погибших, раненых и попавших в плен в ходе карабахского конфликта военнослужащих.Организаторы акции протеста - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление".Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220612/pashinyan-1794911515.html
https://ria.ru/20220610/odkb-1794524458.html
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в мире, серж саргсян, роберт кочарян, армения, ереван, никол пашинян
19:17 14.06.2022
 
В центре Еревана проходит антиправительственный митинг

Противники премьера Армении Пашиняна собрались на площади Франции в центре Еревана

© Sputnik / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Шествие оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, требуя его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодняшняя акция оппозиции стала самой многочисленной за последние несколько дней. По оценкам полицейских, наблюдающих за акцией, на площади собрались около полутора тысяч человек.
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 16:18
Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов
Среди них - сторонники бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, откликнувшиеся на их призыв к протестам и акциям гражданского неповиновения, а также родственники погибших, раненых и попавших в плен в ходе карабахского конфликта военнослужащих.
Организаторы акции протеста - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление".
Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:51
Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти
 
В миреСерж СаргсянРоберт КочарянАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
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