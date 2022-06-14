https://ria.ru/20220614/miting-1795301006.html

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 14.06.2022

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, требуя его отставки, передает... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:17

2022-06-14T19:17

2022-06-14T19:17

в мире

серж саргсян

роберт кочарян

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, требуя его отставки, передает корреспондент РИА Новости.Сегодняшняя акция оппозиции стала самой многочисленной за последние несколько дней. По оценкам полицейских, наблюдающих за акцией, на площади собрались около полутора тысяч человек.Среди них - сторонники бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, откликнувшиеся на их призыв к протестам и акциям гражданского неповиновения, а также родственники погибших, раненых и попавших в плен в ходе карабахского конфликта военнослужащих.Организаторы акции протеста - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление".Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220612/pashinyan-1794911515.html

https://ria.ru/20220610/odkb-1794524458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, серж саргсян, роберт кочарян, армения, ереван, никол пашинян