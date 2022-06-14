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ВКС России уничтожили более 350 украинских националистов

ВКС России уничтожили более 350 украинских националистов - РИА Новости, 14.06.2022

ВКС России уничтожили более 350 украинских националистов

Российская оперативно-тактическая авиация в ходе спецоперации уничтожила более 350 националистов, 13 танков и других бронемашин, 6 установок РСЗО "Град", заявил РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:30

2022-06-14T11:30

2022-06-14T16:39

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация в ходе спецоперации уничтожила более 350 националистов, 13 танков и других бронемашин, 6 установок РСЗО "Град", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня "Град", 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля", - сказал он.

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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины