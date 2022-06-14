https://ria.ru/20220614/minirovanie-1795194177.html

Во все московские больницы поступили сообщения о минировании

Во все московские больницы поступили сообщения о минировании - РИА Новости, 14.06.2022

Во все московские больницы поступили сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о "минировании" всех лечебных учреждений на территории Москвы, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:42

2022-06-14T13:42

2022-06-14T13:42

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" всех лечебных учреждений на территории Москвы, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Угроза взрыва в больницах Москвы", - сказал собеседник агентства.По его словам, эвакуация посетителей и персонала лечебных учреждений не проводится. Специалисты проводят выборочные проверки в больницах.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220613/minirovanie-1795031747.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия