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Жители Мелитополя выбрали Россию, заявили в администрации города - РИА Новости, 14.06.2022
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Жители Мелитополя выбрали Россию, заявили в администрации города
Жители Мелитополя выбрали Россию, заявили в администрации города - РИА Новости, 14.06.2022
Жители Мелитополя выбрали Россию, заявили в администрации города
Жители Мелитополя будут строить мирную жизнь, несмотря на теракты, об этом во вторник заявила участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:26
2022-06-14T20:32
в мире
мелитополь
россия
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Жители Мелитополя будут строить мирную жизнь, несмотря на теракты, об этом во вторник заявила участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.Она отметила, что для безопасности жителей власти делают все возможное независимо от того, "как нас пугает Украина". "В украинских пабликах появилась информация о том, что это не последний инцидент, что будут еще взрывы. Это, конечно, угрозы нашим жителям. Но Мелитополь все равно будет строить мирную жизнь. Как бы они там не злились, не возмущались. Конечно, украинские власти бесит то, что наши жители выбрали мир, Россию, строительство новой жизни. Их это злит, и они относятся теперь к нам, как к врагам", - сказала Данильченко на пресс-конференции.Глава администрации назвала теракт очередным примером отношения украинских властей к Мелитополю. "Они прекрасно знают, что из-за таких действий страдает, как правило, мирное население. Это счастье, что они (пострадавшие) остались живы", - сказала она.В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй – возле здания полиции в Мелитополе.
https://ria.ru/20220612/melitopol-1794875873.html
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в мире, мелитополь, россия, запорожская область
20:26 14.06.2022 (обновлено: 20:32 14.06.2022)
 
Жители Мелитополя выбрали Россию, заявили в администрации города

Глава администрации Данильченко заявила, что мелитопольцы готовы строить мирную жизнь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя
Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Жители Мелитополя будут строить мирную жизнь, несмотря на теракты, об этом во вторник заявила участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
Она отметила, что для безопасности жителей власти делают все возможное независимо от того, "как нас пугает Украина". "В украинских пабликах появилась информация о том, что это не последний инцидент, что будут еще взрывы. Это, конечно, угрозы нашим жителям. Но Мелитополь все равно будет строить мирную жизнь. Как бы они там не злились, не возмущались. Конечно, украинские власти бесит то, что наши жители выбрали мир, Россию, строительство новой жизни. Их это злит, и они относятся теперь к нам, как к врагам", - сказала Данильченко на пресс-конференции.
Глава администрации назвала теракт очередным примером отношения украинских властей к Мелитополю. "Они прекрасно знают, что из-за таких действий страдает, как правило, мирное население. Это счастье, что они (пострадавшие) остались живы", - сказала она.
Горожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:28Специальная военная операция на Украине
На главной площади Мелитополя подняли российский флаг
В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй – возле здания полиции в Мелитополе.
 
В миреМелитопольРоссияЗапорожская область
 
 
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