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Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли - РИА Новости, 15.06.2022
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Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли
Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли - РИА Новости, 15.06.2022
Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли
Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил в интервью изданию "Коммерсант"... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-14T23:38
2022-06-15T00:01
денис мантуров
экономика
технологии
дальний восток
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике", - сказал министр.Мантуров напомнил, что отечественной авиаотрасли оказывается значительная господдержка. В частности, полтора года назад отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов."Сегодня мы поддерживаем ее (авиаотрасль - прим.ред) напрямую государственным рублем, не требуя последующего возврата прямых затрат государства. Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", - рассказал министр.
https://ria.ru/20220607/brendy-1793758652.html
https://ria.ru/20220519/aviaotrasl-1789518262.html
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денис мантуров, экономика, технологии, дальний восток
23:38 14.06.2022 (обновлено: 00:01 15.06.2022)
 
Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли

Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике", - сказал министр.
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Мантуров напомнил, что отечественной авиаотрасли оказывается значительная господдержка. В частности, полтора года назад отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов.
"Сегодня мы поддерживаем ее (авиаотрасль - прим.ред) напрямую государственным рублем, не требуя последующего возврата прямых затрат государства. Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", - рассказал министр.
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Денис МантуровЭкономикаТехнологииДальний Восток
 
 
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