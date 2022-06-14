https://ria.ru/20220614/manturov-1795330955.html

Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли

Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли - РИА Новости, 15.06.2022

Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли

Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил в интервью изданию "Коммерсант"... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-14T23:38

2022-06-14T23:38

2022-06-15T00:01

денис мантуров

экономика

технологии

дальний восток

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике", - сказал министр.Мантуров напомнил, что отечественной авиаотрасли оказывается значительная господдержка. В частности, полтора года назад отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов."Сегодня мы поддерживаем ее (авиаотрасль - прим.ред) напрямую государственным рублем, не требуя последующего возврата прямых затрат государства. Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", - рассказал министр.

https://ria.ru/20220607/brendy-1793758652.html

https://ria.ru/20220519/aviaotrasl-1789518262.html

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денис мантуров, экономика, технологии, дальний восток