23:38 14.06.2022 (обновлено: 00:01 15.06.2022)
Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли
Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике", - сказал министр.
Мантуров напомнил, что отечественной авиаотрасли оказывается значительная господдержка. В частности, полтора года назад отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов.
"Сегодня мы поддерживаем ее (авиаотрасль - прим.ред) напрямую государственным рублем, не требуя последующего возврата прямых затрат государства. Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", - рассказал министр.