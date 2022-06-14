https://ria.ru/20220614/makron-1795302615.html

Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент

Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент - РИА Новости, 14.06.2022

Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сделать свой выбор во втором туре парламентских выборов в непростое время, омраченное конфликтом на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:24

2022-06-14T19:24

2022-06-14T19:24

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сделать свой выбор во втором туре парламентских выборов в непростое время, омраченное конфликтом на Украине, а не воздерживаться от голосования.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17.00 (18.00 мск) составила 39,42%. По итогам первого тура, коалиция президента Макрона "Вместе!" получила 25,71% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона - 25,61%.Он отметил, что решил обратиться к соотечественникам в преддверии второго тура парламентских выборов, так как Франция переживает исторический период и ей предстоит сделать решающий выбор в контексте конфликта на Украине, беспорядка в мировой экономике и риска возникновения продовольственного кризиса.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.

https://ria.ru/20220612/vybory-1794965251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жан-люк меланшон, франция, украина