Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент
Макрон обратился к французам с просьбой сделать свой выбор во втором туре голосования
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сделать свой выбор во втором туре парламентских выборов в непростое время, омраченное конфликтом на Украине, а не воздерживаться от голосования.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17.00 (18.00 мск) составила 39,42%. По итогам первого тура, коалиция президента Макрона "Вместе!" получила 25,71% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона - 25,61%.
"Мы находимся перед выбором, а великий выбор не делается путем воздержания (от голосования - ред.). Поэтому я взываю к вашему здравому смыслу. В воскресенье республика не должна потерять ни одного голоса", - заявил Макрон, обращаясь к французам в аэропорту перед вылетом в Румынию.
Он отметил, что решил обратиться к соотечественникам в преддверии второго тура парламентских выборов, так как Франция переживает исторический период и ей предстоит сделать решающий выбор в контексте конфликта на Украине, беспорядка в мировой экономике и риска возникновения продовольственного кризиса.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.