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Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент - РИА Новости, 14.06.2022
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Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент
Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент - РИА Новости, 14.06.2022
Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сделать свой выбор во втором туре парламентских выборов в непростое время, омраченное конфликтом на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:24
2022-06-14T19:24
в мире
жан-люк меланшон
франция
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сделать свой выбор во втором туре парламентских выборов в непростое время, омраченное конфликтом на Украине, а не воздерживаться от голосования.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17.00 (18.00 мск) составила 39,42%. По итогам первого тура, коалиция президента Макрона "Вместе!" получила 25,71% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона - 25,61%.Он отметил, что решил обратиться к соотечественникам в преддверии второго тура парламентских выборов, так как Франция переживает исторический период и ей предстоит сделать решающий выбор в контексте конфликта на Украине, беспорядка в мировой экономике и риска возникновения продовольственного кризиса.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
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в мире, жан-люк меланшон, франция, украина
19:24 14.06.2022
 
Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент

Макрон обратился к французам с просьбой сделать свой выбор во втором туре голосования

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сделать свой выбор во втором туре парламентских выборов в непростое время, омраченное конфликтом на Украине, а не воздерживаться от голосования.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17.00 (18.00 мск) составила 39,42%. По итогам первого тура, коалиция президента Макрона "Вместе!" получила 25,71% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона - 25,61%.
"Мы находимся перед выбором, а великий выбор не делается путем воздержания (от голосования - ред.). Поэтому я взываю к вашему здравому смыслу. В воскресенье республика не должна потерять ни одного голоса", - заявил Макрон, обращаясь к французам в аэропорту перед вылетом в Румынию.
Он отметил, что решил обратиться к соотечественникам в преддверии второго тура парламентских выборов, так как Франция переживает исторический период и ей предстоит сделать решающий выбор в контексте конфликта на Украине, беспорядка в мировой экономике и риска возникновения продовольственного кризиса.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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