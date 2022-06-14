Во Франции объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
Министр Бон: Макрон имел в виду, что после спецоперации надо построить отношения с Россией
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о том, что нельзя унижать Россию, имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом, сказал министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.
"Президент Республики не говорил, что нельзя унижать Владимира Путина… То, что имел в виду президент - это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом (после установления режима о прекращении огня на Украине - ред.) построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения", - заявил Бон в эфире радиостанции France Inter, поясняя слова президента страны.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.