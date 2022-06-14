https://ria.ru/20220614/makron-1795173683.html

Во Франции объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию

Во Франции объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию - РИА Новости, 14.06.2022

Во Франции объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о том, что нельзя унижать Россию, имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:51

2022-06-14T12:51

2022-06-14T12:51

в мире

владимир путин

россия

донбасс

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мид франции‎

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о том, что нельзя унижать Россию, имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом, сказал министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине."Президент Республики не говорил, что нельзя унижать Владимира Путина… То, что имел в виду президент - это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом (после установления режима о прекращении огня на Украине - ред.) построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения", - заявил Бон в эфире радиостанции France Inter, поясняя слова президента страны.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/makron-1795027441.html

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

россия

донбасс

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, мид франции‎, франция, эммануэль макрон