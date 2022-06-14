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В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/lnr-1795326492.html
В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки
В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки - РИА Новости, 14.06.2022
В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки
Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" в районе села Фомовка, сообщило представительство республики... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:52
2022-06-14T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
краматорск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" в районе села Фомовка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 19:30 силами нашей ПВО уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенный пункт Краматорск. В результате обстрела получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения",— говорится в Telegram-канале представительства.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибра 120 миллиметров. Кроме того, в городе Рубежное в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777 погиб 14-летний мальчик, есть пострадавшие.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, краматорск, луганская народная республика
22:52 14.06.2022 (обновлено: 23:17 14.06.2022)
 
В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о перехвате ракеты "Точка-У" в районе Фомовки

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramВоронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У"
Воронка на месте попадания ракеты ТРК Точка-У - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/Telegram
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" в районе села Фомовка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 19:30 силами нашей ПВО уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенный пункт Краматорск. В результате обстрела получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения",— говорится в Telegram-канале представительства.
Сотрудник СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибра 120 миллиметров. Кроме того, в городе Рубежное в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777 погиб 14-летний мальчик, есть пострадавшие.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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