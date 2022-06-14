https://ria.ru/20220614/lnr-1795326492.html

В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки

В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки - РИА Новости, 14.06.2022

В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки

Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" в районе села Фомовка, сообщило представительство республики... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T22:52

2022-06-14T22:52

2022-06-14T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

краматорск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" в районе села Фомовка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 19:30 силами нашей ПВО уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенный пункт Краматорск. В результате обстрела получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения",— говорится в Telegram-канале представительства.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибра 120 миллиметров. Кроме того, в городе Рубежное в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777 погиб 14-летний мальчик, есть пострадавшие.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/lnr-1795230070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, краматорск, луганская народная республика