22:52 14.06.2022 (обновлено: 23:17 14.06.2022)
В ЛНР перехватили ракету "Точка-У" в районе Фомовки
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о перехвате ракеты "Точка-У" в районе Фомовки
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" в районе села Фомовка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 19:30 силами нашей ПВО уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенный пункт Краматорск. В результате обстрела получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения",— говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибра 120 миллиметров. Кроме того, в городе Рубежное в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777 погиб 14-летний мальчик, есть пострадавшие.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.