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В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота"

В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота" - РИА Новости, 14.06.2022

В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота"

Сообщения представителей киевских властей о том, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия "Азот" - неправда, так как украинские боевики сами... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:26

2022-06-14T10:26

2022-06-14T10:26

специальная военная операция на украине

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народная милиция лнр

сватово

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сообщения представителей киевских властей о том, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия "Азот" - неправда, так как украинские боевики сами взорвали мост при отступлении, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках и не отпускаются в нашу сторону. Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, для безопасной эвакуации людей необходимо открыть так называемые зеленые коридоры в сторону населенного пункта Сватово."Но Украине, видимо, это не нужно, она пытается торговаться, прикрываясь мирным населением", - отметил Марочко.

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в мире, украина, народная милиция лнр, сватово