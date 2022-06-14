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В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота"
В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота" - РИА Новости, 14.06.2022
В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота"
Сообщения представителей киевских властей о том, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия "Азот" - неправда, так как украинские боевики сами... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:26
2022-06-14T10:26
2022-06-14T10:26
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сообщения представителей киевских властей о том, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия "Азот" - неправда, так как украинские боевики сами взорвали мост при отступлении, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках и не отпускаются в нашу сторону. Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, для безопасной эвакуации людей необходимо открыть так называемые зеленые коридоры в сторону населенного пункта Сватово."Но Украине, видимо, это не нужно, она пытается торговаться, прикрываясь мирным населением", - отметил Марочко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, народная милиция лнр, сватово
В ЛНР опровергли сообщение Киева об эвакуации гражданских с "Азота"
Народная милиция ЛНР: эвакуация гражданских с "Азота" невозможна, боевики взорвали мост