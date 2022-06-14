https://ria.ru/20220614/litva-1795104693.html

Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны

Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны - РИА Новости, 14.06.2022

Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны

Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:25

2022-06-14T03:25

2022-06-14T09:19

литва

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евгений федоров

россия

в мире

габриэлюс ландсбергис

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.По его словам, Литва относится к инициативе Федорова с повышенным вниманием, несмотря на то что она исходит не от высших должностных лиц."Мы очень серьезно относимся ко всему, что заявляют в Москве", — добавил литовский дипломат.Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.Федоров указал на нарушение закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводили референдум о выходе из состава Союза ССР и не установили переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

https://ria.ru/20220613/litva-1794975161.html

https://ria.ru/20220512/litva-1788174684.html

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литва, ссср, госдума рф, единая россия, евгений федоров, россия, в мире, габриэлюс ландсбергис