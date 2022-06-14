03:25 14.06.2022 (обновлено: 09:19 14.06.2022)
Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны
Глава МИД Ландсбергис: Литва опасается законопроекта об отказе от признания независимости
© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.
"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез", — пояснил Ландсбергис.
По его словам, Литва относится к инициативе Федорова с повышенным вниманием, несмотря на то что она исходит не от высших должностных лиц.
"Мы очень серьезно относимся ко всему, что заявляют в Москве", — добавил литовский дипломат.
Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.
Федоров указал на нарушение закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводили референдум о выходе из состава Союза ССР и не установили переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.