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Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны - РИА Новости, 14.06.2022
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Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны
Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны - РИА Новости, 14.06.2022
Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны
Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T03:25
2022-06-14T09:19
литва
ссср
госдума рф
единая россия
евгений федоров
россия
в мире
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.По его словам, Литва относится к инициативе Федорова с повышенным вниманием, несмотря на то что она исходит не от высших должностных лиц."Мы очень серьезно относимся ко всему, что заявляют в Москве", — добавил литовский дипломат.Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.Федоров указал на нарушение закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводили референдум о выходе из состава Союза ССР и не установили переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.
https://ria.ru/20220613/litva-1794975161.html
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литва, ссср, госдума рф, единая россия, евгений федоров, россия, в мире, габриэлюс ландсбергис
03:25 14.06.2022 (обновлено: 09:19 14.06.2022)
 
Глава МИД Литвы оценил идею об отказе от признания независимости страны

Глава МИД Ландсбергис: Литва опасается законопроекта об отказе от признания независимости

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.
"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез", — пояснил Ландсбергис.
По его словам, Литва относится к инициативе Федорова с повышенным вниманием, несмотря на то что она исходит не от высших должностных лиц.
"Мы очень серьезно относимся ко всему, что заявляют в Москве", — добавил литовский дипломат.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.
Федоров указал на нарушение закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводили референдум о выходе из состава Союза ССР и не установили переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.
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