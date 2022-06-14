https://ria.ru/20220614/les-1795133612.html
В Станице Луганской рассказали, как ВСУ вырубали заповедный лес
В Станице Луганской рассказали, как ВСУ вырубали заповедный лес - РИА Новости, 14.06.2022
В Станице Луганской рассказали, как ВСУ вырубали заповедный лес
Украинские военные, которые в 2014-2022 годах находились в Станице Луганской, хищнически вырубали заповедный лес для своих нужд и на продажу, рассказал РИА... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:32
2022-06-14T10:32
2022-06-14T10:32
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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 14 июн - РИА Новости. Украинские военные, которые в 2014-2022 годах находились в Станице Луганской, хищнически вырубали заповедный лес для своих нужд и на продажу, рассказал РИА Новости главный лесничий Станично-Луганского лесоохотничьего хозяйства Виталий Шементов."Все самовольные, незаконные рубки на данный момент еще не обследованы, потому что территория заминирована. Но уже понятно, что пострадало около 2 тысяч гектаров леса, пострадали десятки тысяч кубометров леса", - рассказал Шементов.Около Станицы Луганской проходила линия разграничения с силами Луганской Народной Республики. Украинские военные размещались у северного берега реки Северский Донец, причем для своих нужд они заняли часть местного заповедника - "30% площади гослесфонда"."Лесничих сюда попросту не пускали. Здесь стояли блокпосты, на которых нам объясняли, что это закрытая зона и тут нам делать нечего", - рассказал Шементов.Уже после отступления украинских военных из этих мест оказалось, что они вырубили большое количество леса для строительства блиндажей и окопов, а также для растопки. Более того, некоторые ценные породы вывозились на Западную Украину и даже, возможно, предназначались на экспорт в Европу."Один раз нас удивил такой случай, что на Западной Украине арестовали партию дуба. Они обращались в наше лесничество с запросом, имеем ли мы отношение к этим заготовкам", - вспоминает Шементов.Впрочем, заготовки велись без какого-либо контроля со стороны специалистов, силами самих украинских военных. Ущерб, нанесенный природе, еще только предстоит оценить.
https://ria.ru/20220614/donbass-1795115425.html
https://ria.ru/20220613/stskk-1795093411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, станица луганская, европа
В Станице Луганской рассказали, как ВСУ вырубали заповедный лес
В Станице Луганской рассказали, как украинские военные вырубали заповедный лес на продажу
СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 14 июн - РИА Новости. Украинские военные, которые в 2014-2022 годах находились в Станице Луганской, хищнически вырубали заповедный лес для своих нужд и на продажу, рассказал РИА Новости главный лесничий Станично-Луганского лесоохотничьего хозяйства Виталий Шементов.
"Все самовольные, незаконные рубки на данный момент еще не обследованы, потому что территория заминирована. Но уже понятно, что пострадало около 2 тысяч гектаров леса, пострадали десятки тысяч кубометров леса", - рассказал Шементов.
Около Станицы Луганской
проходила линия разграничения с силами Луганской Народной Республики
. Украинские военные размещались у северного берега реки Северский Донец, причем для своих нужд они заняли часть местного заповедника - "30% площади гослесфонда".
"Лесничих сюда попросту не пускали. Здесь стояли блокпосты, на которых нам объясняли, что это закрытая зона и тут нам делать нечего", - рассказал Шементов.
Уже после отступления украинских военных из этих мест оказалось, что они вырубили большое количество леса для строительства блиндажей и окопов, а также для растопки. Более того, некоторые ценные породы вывозились на Западную Украину и даже, возможно, предназначались на экспорт в Европу
.
"Один раз нас удивил такой случай, что на Западной Украине арестовали партию дуба. Они обращались в наше лесничество с запросом, имеем ли мы отношение к этим заготовкам", - вспоминает Шементов.
Впрочем, заготовки велись без какого-либо контроля со стороны специалистов, силами самих украинских военных. Ущерб, нанесенный природе, еще только предстоит оценить.