01:59 14.06.2022 (обновлено: 10:48 14.06.2022)
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова
Историк Хомский назвал безумием замалчивание в США слов главы МИД Лаврова о дефиците зерна
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Цензура в отношении заявлений представителей России, в том числа главы МИД Сергея Лаврова, в США — это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Он отметил, что в Штатах замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.
"Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела", — сказал Хомский.
Историк отметил, что у Лаврова есть предложения, которые позволят преодолеть зерновой кризис, грозящий массовым голодом, но американские власти не дают своим гражданам узнать о них.
"Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация", — добавил Хомский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
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