https://ria.ru/20220614/lavrov-1795102250.html

Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова

Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова - РИА Новости, 14.06.2022

Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова

Цензура в отношении заявлений представителей России, в том числа главы МИД Сергея Лаврова, в США — это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T01:59

2022-06-14T01:59

2022-06-14T10:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Цензура в отношении заявлений представителей России, в том числа главы МИД Сергея Лаврова, в США — это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.Он отметил, что в Штатах замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.Историк отметил, что у Лаврова есть предложения, которые позволят преодолеть зерновой кризис, грозящий массовым голодом, но американские власти не дают своим гражданам узнать о них."Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация", — добавил Хомский.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220613/sanktsii-1795097846.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

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в мире, россия, украина, сша, ноам хомский, сергей лавров