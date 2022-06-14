Рейтинг@Mail.ru
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/lavrov-1795102250.html
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова - РИА Новости, 14.06.2022
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова
Цензура в отношении заявлений представителей России, в том числа главы МИД Сергея Лаврова, в США — это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:59
2022-06-14T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
ноам хомский
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Цензура в отношении заявлений представителей России, в том числа главы МИД Сергея Лаврова, в США — это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.Он отметил, что в Штатах замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.Историк отметил, что у Лаврова есть предложения, которые позволят преодолеть зерновой кризис, грозящий массовым голодом, но американские власти не дают своим гражданам узнать о них."Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация", — добавил Хомский.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220613/sanktsii-1795097846.html
https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, ноам хомский, сергей лавров
01:59 14.06.2022 (обновлено: 10:48 14.06.2022)
 
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова

Историк Хомский назвал безумием замалчивание в США слов главы МИД Лаврова о дефиците зерна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Цензура в отношении заявлений представителей России, в том числа главы МИД Сергея Лаврова, в США — это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Он отметил, что в Штатах замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.

"Блокировка российских источников чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела", — сказал Хомский.

Историк отметил, что у Лаврова есть предложения, которые позволят преодолеть зерновой кризис, грозящий массовым голодом, но американские власти не дают своим гражданам узнать о них.
"Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация", — добавил Хомский.
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 23:52
Аналитик заявил о снижении поддержки антироссийских санкций жителями США
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 08:00
Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНоам ХомскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала