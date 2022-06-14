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В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны - РИА Новости, 15.06.2022
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В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны - РИА Новости, 15.06.2022
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны
Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-14T23:57
2022-06-15T00:00
в мире
россия
белоруссия
латвия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается "существенно участвовать" в важных для безопасности страны предприятиях, передает агентство LETA.Согласно поправкам к закону о нацбезопасности, которые предложило министерство экономики, физические и юридические лица из России и Белоруссии не могут приобрести значительную долю или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности предприятии.По данным агентства, если граждане двух государств уже имеют значительное участие или решающее влияние в определенных компаниях, эти люди не могут пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией статуса предприятия, имеющего значение для нацбезопасности.
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в мире, россия, белоруссия, латвия
23:57 14.06.2022 (обновлено: 00:00 15.06.2022)
 
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны

LETA: в Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны

© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается "существенно участвовать" в важных для безопасности страны предприятиях, передает агентство LETA.
Согласно поправкам к закону о нацбезопасности, которые предложило министерство экономики, физические и юридические лица из России и Белоруссии не могут приобрести значительную долю или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности предприятии.
По данным агентства, если граждане двух государств уже имеют значительное участие или решающее влияние в определенных компаниях, эти люди не могут пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией статуса предприятия, имеющего значение для нацбезопасности.
Министр юстиции Латвии Янис Борданс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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