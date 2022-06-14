https://ria.ru/20220614/latviya-1795332154.html
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны - РИА Новости, 15.06.2022
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны
Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-14T23:57
2022-06-14T23:57
2022-06-15T00:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается "существенно участвовать" в важных для безопасности страны предприятиях, передает агентство LETA.Согласно поправкам к закону о нацбезопасности, которые предложило министерство экономики, физические и юридические лица из России и Белоруссии не могут приобрести значительную долю или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности предприятии.По данным агентства, если граждане двух государств уже имеют значительное участие или решающее влияние в определенных компаниях, эти люди не могут пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией статуса предприятия, имеющего значение для нацбезопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220609/minyust-1794347499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, латвия
23:57 14.06.2022 (обновлено: 00:00 15.06.2022)
В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны
LETA: в Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны