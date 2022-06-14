https://ria.ru/20220614/latviya-1795332154.html

В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны

В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны - РИА Новости, 15.06.2022

В Латвии предложили ограничить участие россиян в некоторых компаниях страны

Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-14T23:57

2022-06-14T23:57

2022-06-15T00:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к закону, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии запрещается "существенно участвовать" в важных для безопасности страны предприятиях, передает агентство LETA.Согласно поправкам к закону о нацбезопасности, которые предложило министерство экономики, физические и юридические лица из России и Белоруссии не могут приобрести значительную долю или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности предприятии.По данным агентства, если граждане двух государств уже имеют значительное участие или решающее влияние в определенных компаниях, эти люди не могут пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией статуса предприятия, имеющего значение для нацбезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/minyust-1794347499.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, белоруссия, латвия