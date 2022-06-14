https://ria.ru/20220614/kuznetsov-1795142241.html

ОСК пообещала вернуть "Адмирала Кузнецова" флоту в начале 2024 года

ОСК пообещала вернуть "Адмирала Кузнецова" флоту в начале 2024 года - РИА Новости, 14.06.2022

ОСК пообещала вернуть "Адмирала Кузнецова" флоту в начале 2024 года

Единственный в ВМФ РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в боевой состав флота после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:13

2022-06-14T11:13

2022-06-14T11:13

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

мурманск

вмф рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Единственный в ВМФ РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в боевой состав флота после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Ранее передача корабля была запланирована на конец 2023 года."Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов" после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года", - сказал Рахманов. Он напомнил, что сейчас авианосец находится в доке на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.Ранее Рахманов сообщил агентству, что при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. Затем было установлено, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ.В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. "Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220520/avianosets-1789670433.html

https://ria.ru/20210802/istrebitel-1743645047.html

мурманск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, объединенная судостроительная корпорация, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", мурманск, вмф рф