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Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 14.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220614/kurs-1795213648.html
Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая
Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 14.06.2022
Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая
Рубль продолжает расти к основным инвалютам: доллар дешевле 56 рублей, евро - по 58 рублей и уже опускался чуть ниже, обе валюты обновили минимумы с 25 мая,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:48
2022-06-14T15:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль продолжает расти к основным инвалютам: доллар дешевле 56 рублей, евро - по 58 рублей и уже опускался чуть ниже, обе валюты обновили минимумы с 25 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:00 мск снижается на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 58,2 рубля и уже опускался до 57,96 рублей, следует из данных Московской биржи.
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экономика, россия, московская биржа
14:48 14.06.2022 (обновлено: 15:07 14.06.2022)
 
Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая

Курс евро на Мосбирже опустился до 58 рублей впервые с 25 мая

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль продолжает расти к основным инвалютам: доллар дешевле 56 рублей, евро - по 58 рублей и уже опускался чуть ниже, обе валюты обновили минимумы с 25 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:00 мск снижается на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 58,2 рубля и уже опускался до 57,96 рублей, следует из данных Московской биржи.
 
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