https://ria.ru/20220614/kurs-1795213648.html

Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая

Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 14.06.2022

Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая

Рубль продолжает расти к основным инвалютам: доллар дешевле 56 рублей, евро - по 58 рублей и уже опускался чуть ниже, обе валюты обновили минимумы с 25 мая,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:48

2022-06-14T14:48

2022-06-14T15:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d71e6c9a6784711640f84ac6696f4513.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль продолжает расти к основным инвалютам: доллар дешевле 56 рублей, евро - по 58 рублей и уже опускался чуть ниже, обе валюты обновили минимумы с 25 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:00 мск снижается на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 58,2 рубля и уже опускался до 57,96 рублей, следует из данных Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа